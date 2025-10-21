Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV производства США, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм американские гаубицы М777 и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
