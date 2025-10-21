Рейтинг@Mail.ru
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/svo-2049555197.html
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО - РИА Новости, 21.10.2025
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:18:00+03:00
2025-10-21T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638308_0:95:2986:1774_1920x0_80_0_0_62715c11935319b267005e4447276660.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
сша
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045638308_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c39162cbaadeb4485cd7b0b088cb76f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Днепропетровская область
Войска "Центра" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли свыше 480 боевиков в зоне действия войск "Центр"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 480 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноармейск, Гришино, Василевка, Родинское, Кучеров Яр, Торецкое, Артемовка, Димитров, Проминь Донецкой Народной Республики и Новогригоровка Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 480 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV производства США, 33 орудия полевой артиллерии, включая четыре 155-мм американские гаубицы М777 и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАДнепропетровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала