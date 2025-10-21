Рейтинг@Mail.ru
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 21.10.2025 (обновлено: 15:56 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/sud-2049616326.html
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве - РИА Новости, 21.10.2025
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве
Адвокат и юрист, которым блогер Александра Митрошина перевела более 40 миллионов рублей, признали вину в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:50:00+03:00
2025-10-21T15:56:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
александра митрошина
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004095035_0:134:3168:1916_1920x0_80_0_0_2921a95591143d5d562fe2bf7f2b1b85.jpg
https://ria.ru/20250307/mitroshina-2003747041.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004095035_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e4137663ff4251376022a00d8f5418d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, александра митрошина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александра Митрошина, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве

Получившие от Митрошиной 40 млн руб адвокат и юрист сознались в мошенничестве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБлогер Александра Митрошина после заседания Чертановского суда
Блогер Александра Митрошина после заседания Чертановского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Блогер Александра Митрошина после заседания Чертановского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Адвокат и юрист, которым блогер Александра Митрошина перевела более 40 миллионов рублей, признали вину в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)... С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Митрошина перевела не менее 41 миллиона рублей на счета Волховой и Гольцевой, которые деньгами распорядились по своему усмотрению.
Отмечается, что в 2023 году адвокат Волхова защищала Митрошину по делу об уклонении от уплаты налогов, которое было прекращено в связи с возмещением ущерба. По данным СК, на стадии предварительного следствия Волхова получила данные о значительных суммах на счетах блогера.
Подчеркивается, что далее Волхова сообщила Митрошиной о необходимости передать ей и подконтрольной ей Гольцевой деньги для их сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России якобы из-за налоговой проверки в отношении блогера.
Обвиняемые отправлены под домашний арест.
Блогер Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Митрошина применяла схему ухода от налогов, похожую на тактику Блиновской
7 марта, 23:43
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургАлександра МитрошинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала