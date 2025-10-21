Адвокат и юрист, получившие от Митрошиной деньги, сознались в мошенничестве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Адвокат и юрист, которым блогер Александра Митрошина перевела более 40 миллионов рублей, признали вину в мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере)... С фигурантками проведены необходимые следственные действия. В ходе допроса они признали свою вину в полном объеме", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Митрошина перевела не менее 41 миллиона рублей на счета Волховой и Гольцевой, которые деньгами распорядились по своему усмотрению.
Подчеркивается, что далее Волхова сообщила Митрошиной о необходимости передать ей и подконтрольной ей Гольцевой деньги для их сохранности, недопущения списания их налоговыми органами, а также решения различных вопросов с должностными лицами ФНС России якобы из-за налоговой проверки в отношении блогера.
Обвиняемые отправлены под домашний арест.