Бывшая любовница экс-гендиректора Google подала на него в суд

В одном из засекреченных исков, поданных в конце 2024 года, 31-летняя Мишель Риттер утверждала, что технологический магнат заблокировал ей доступ к веб-сайту ее стартапа Steel Perlot, венчурной компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, в которую Шмидт вложил 100 миллионов долларов. Кроме того, в своем иске она потребовала вынесения запретительного ордера в отношении Шмидта, поскольку он, по ее словам, пытался заставить ее подписать документ о неразглашении любых обвинений в сексуальном насилии или домогательствах.