02:03 21.10.2025
Бывшая любовница экс-гендиректора Google подала на него в суд
2025-10-21T02:03:00+03:00
2025-10-21T02:03:00+03:00
в мире
эрик шмидт
google
колумбийский университет
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Эрик Шмидт
Эрик Шмидт
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эрик Шмидт. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывшая любовница экс-гендиректора компании Google Эрика Шмидта в прошлом году подала на него в суд, обвинив в оскорблениях, преследовании и тотальной цифровой слежке, сообщает издание New York Post со ссылкой на полученные судебные документы.
"Бывшая любовница Эрика Шмидта обвинила бывшего генерального директора Google в преследовании, оскорблениях и "токсичной маскулинности", заявив, что он подверг ее "абсолютной цифровой слежке", пока они тайно боролись из-за денег, неудачного стартапа в сфере искусственного интеллекта и доступа к огромному особняку", - пишет издание.
В одном из засекреченных исков, поданных в конце 2024 года, 31-летняя Мишель Риттер утверждала, что технологический магнат заблокировал ей доступ к веб-сайту ее стартапа Steel Perlot, венчурной компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, в которую Шмидт вложил 100 миллионов долларов. Кроме того, в своем иске она потребовала вынесения запретительного ордера в отношении Шмидта, поскольку он, по ее словам, пытался заставить ее подписать документ о неразглашении любых обвинений в сексуальном насилии или домогательствах.
Тем не менее издание уточняет, что уже к январю девушка отозвала некоторые иски после того, как стороны пришли к мировому соглашению. New York Post подчеркивает, что в рамках соглашения Шмидт должен был сделать существенные выплаты на счет Риттер.
Издание сообщает, что Шмидт, который уже более 45 состоит в браке со своей супругой Венди, начал отношения с Риттер в 2020 году, когда она училась в Колумбийском университете.
Вид на старую часть города Тбилиси и памятник основателю Тбилиси - Вахтангу Горгасали - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Американец инсценировал смерть и сбежал от семьи к любовнице в Грузию
30 августа, 18:47
 
В миреЭрик ШмидтGoogleКолумбийский университет
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
