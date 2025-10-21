Бывшая любовница экс-гендиректора Google подала на него в суд

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Бывшая любовница экс-гендиректора компании Google Эрика Шмидта в прошлом году подала на него в суд, обвинив в оскорблениях, преследовании и тотальной цифровой слежке, сообщает издание New York Post со ссылкой на полученные судебные документы.
"Бывшая любовница Эрика Шмидта обвинила бывшего генерального директора Google в преследовании, оскорблениях и "токсичной маскулинности", заявив, что он подверг ее "абсолютной цифровой слежке", пока они тайно боролись из-за денег, неудачного стартапа в сфере искусственного интеллекта и доступа к огромному особняку", - пишет издание.
В одном из засекреченных исков, поданных в конце 2024 года, 31-летняя Мишель Риттер утверждала, что технологический магнат заблокировал ей доступ к веб-сайту ее стартапа Steel Perlot, венчурной компании, специализирующейся на искусственном интеллекте, в которую Шмидт вложил 100 миллионов долларов. Кроме того, в своем иске она потребовала вынесения запретительного ордера в отношении Шмидта, поскольку он, по ее словам, пытался заставить ее подписать документ о неразглашении любых обвинений в сексуальном насилии или домогательствах.
Тем не менее издание уточняет, что уже к январю девушка отозвала некоторые иски после того, как стороны пришли к мировому соглашению. New York Post подчеркивает, что в рамках соглашения Шмидт должен был сделать существенные выплаты на счет Риттер.
Издание сообщает, что Шмидт, который уже более 45 состоит в браке со своей супругой Венди, начал отношения с Риттер в 2020 году, когда она училась в Колумбийском университете.