Экономист раскрыл аномалию с ключевой ставкой в России

“Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов”, — пояснил он.

Кроме того, снижение ставок обычно не приводит к падению зарплат, то есть, спрос вырастает. Производство при этом не растет так же быстро, а дефицит приводит к росту цен. Ужесточение ДКП, напротив, толкает зарплаты вверх и стимулирует сберегательную модель поведения. Спрос падает, значит, цены растут не так явно.