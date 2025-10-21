Экономист раскрыл аномалию с ключевой ставкой в России

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Снижение ключевой ставки в России ускоряет инфляцию сильнее, чем повышение. В чем причина этой аномалии, агентству “Прайм” раскрыл эксперт Президентской академии Андрей Зубарев.
“Действительно, наблюдается асимметрия: на меры стимулирования цены реагируют заметнее, чем на ужесточение. Это связано с тем, что решения Центрального банка воздействуют не только на текущие параметры экономики, но и на ожидания экономических агентов”, — пояснил он.
Во время смягчения рынка участники рынка склонны к риску и нередко совершают импульсивные сделки, что разгоняет инфляцию, чувствительность к шагам ЦБ возрастает. Однако в случае проблем все стремятся уйти от риска и залечь на дно.
Кроме того, снижение ставок обычно не приводит к падению зарплат, то есть, спрос вырастает. Производство при этом не растет так же быстро, а дефицит приводит к росту цен. Ужесточение ДКП, напротив, толкает зарплаты вверх и стимулирует сберегательную модель поведения. Спрос падает, значит, цены растут не так явно.
Как следствие, рубль слабее откликается на ужесточение политики — и из-за плавности действий, и из-за инерции ожиданий. Поэтому снижать ключевую ставку в России следует с осторожностью, делает вывод Зубарев.
