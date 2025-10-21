Рейтинг@Mail.ru
"Жириновский знал об этом". Скрытая угроза США
19:29 21.10.2025 (обновлено: 22:58 21.10.2025)
"Жириновский знал об этом". Скрытая угроза США
"Жириновский знал об этом". Скрытая угроза США - РИА Новости, 21.10.2025
"Жириновский знал об этом". Скрытая угроза США
Современная сейсмология все чаще говорит о том, что Западное побережье Северной Америки стоит на грани одного из крупнейших природных катаклизмов в истории... РИА Новости, 21.10.2025
"Жириновский знал об этом". Скрытая угроза США

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Современная сейсмология все чаще говорит о том, что Западное побережье Северной Америки стоит на грани одного из крупнейших природных катаклизмов в истории. Ученые десятилетиями исследуют две тектонические зоны — Сан-Андреас и Каскадию. Их активность способна изменить облик США до неузнаваемости буквально за сутки.
Это привлекло внимание не только научного сообщества, но и политиков, общественных деятелей, прогнозистов. Еще в начале 2000-х некоторые эксперты высказывали предположения о том, что судьба Соединенных Штатов во многом будет зависеть не от экономических или военных, а от природных факторов. Среди таких предупреждений особенно выделяются слова Владимира Жириновского — одного из самых ярких современных политиков, известного своими точными, а порой и шокирующими прогнозами.

Что происходит под землей: невидимая угроза Западного побережья

Чтобы понять суть возможной катастрофы, важно разобраться в геологии региона. Тихоокеанское побережье Северной Америки пересекают две мощные тектонические структуры. Первая — знаменитый разлом Сан-Андреас, проходящий через всю Калифорнию и считающийся символом сейсмической активности США. Вторая, менее известная, но куда более опасная — зона субдукции Каскадия.
© AP Photo / Mike DinneenПоследствия землетрясения на Аляске
Последствия землетрясения на Аляске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Mike Dinneen
Последствия землетрясения на Аляске
Здесь океаническая плита Хуан-де-Фука медленно уходит под Североамериканскую, создавая колоссальное напряжение в земной коре. Ученые называют этот участок одним из самых потенциально разрушительных в мире. Зона Каскадии тянется от канадского острова Ванкувер до севера Калифорнии.
В районе мыса Мендосино две системы пересекаются. Именно эта точка вызывает у специалистов тревогу. Если энергия, накопленная в недрах, высвободится одновременно в обеих зонах, последствия будут катастрофическими: не просто землетрясение, а изменение географии целого континента.

История открытия: как случайность привела к сенсации

Теория о взаимосвязи Каскадии и Сан-Андреаса появилась в конце XX века. Ее выдвинул сейсмолог Крис Голдфингер, отмечает "Царьград". В 1999 году его команда отправилась в экспедицию по Западному побережью США, чтобы изучить донные отложения и таким образом воссоздать историю землетрясений.
© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента России в 2018 году
Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента РФ в 2018 году - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский на совещании со своими доверенными лицами на выборах президента России в 2018 году
Любопытно, что одно из ключевых открытий произошло благодаря ошибке — судно Голдфингера отклонилось от первоначального курса. В результате пробы грунта взяли в совершенно другой акватории. И обнаружили необычные геологические слои — турбидиты. Обычно более тяжелые фракции оседают внизу, а легкие — наверху. Но в этих образцах все было наоборот.
Детальный анализ показал, что в пробах присутствуют следы двух независимых землетрясений. Нижний слой относился к активности в зоне Каскадии, а верхний — к разлому Сан-Андреас. Это означало, что оба события произошли почти одновременно.
Голдфингер с коллегами пришли к выводу, что подобные "парные толчки" происходили неоднократно. За последние 2500 лет — как минимум восемь раз. Так родилась гипотеза о "двойном ударе" — мощнейшем природном сценарии, последствия которого сложно себе представить.
© AP Photo / Ben MargotЗемлетрясение в США
Землетрясение в США - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Ben Margot
Землетрясение в США

Какими могут быть последствия

Даже одно крупное землетрясение в Каскадии способно вызвать разрушения, сравнимые с японской катастрофой 2011 года. Однако если движение плит совпадет по времени, урон будет в разы серьезнее. Под угрозой окажется не только тихоокеанское побережье, но и глубинные территории США.
Ученые предупреждают: возможное цунами может достигнуть американских берегов за считаные минуты, а подземные толчки разрушат инфраструктуру от Портленда до Лос-Анджелеса. Миллионы людей могут оказаться без света, воды и связи. Экономические потери, по предварительным расчетам, превысят триллионы долларов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Жириновский
Несмотря на то что вероятность такого события невысока, сейсмологи настаивают: возможные риски не следует игнорировать. Власти Канады и США уже разрабатывают совместные программы по укреплению береговых линий и созданию систем раннего оповещения.

Когда политические прогнозы пересекаются с научными

Российский политик Владимир Жириновский еще в начале 2000-х неоднократно говорил о том, что будущее Соединенных Штатов во многом зависит от природных процессов. Он часто упоминал о "хрупкости" американской территории, расположенной в активной тектонической зоне, а также о рисках, связанных с возможными катаклизмами.
© РИА Новости / Том Балмфорт | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Том Балмфорт
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в Японии
Позднее, когда в разных регионах Земли стали происходить разрушительные землетрясения, к его словам отнеслись серьезнее. В 2023 году серия мощных подземных толчков прокатилась по Азии и Южной Америке. Это вновь напомнило о глобальной тектонической перестройке.
Современники вспоминают, что Жириновский не раз предупреждал: цивилизация должна учитывать не только экономические или военные угрозы, но и природные факторы. По его словам, будущее человечества будет определяться тем, насколько оно научится сосуществовать с окружающей средой.

Современная наука: можно ли предсказать землетрясение заранее

Пока ученые не располагают инструментами, позволяющими предсказать землетрясение с высокой точностью. Однако современные технологии — спутниковый мониторинг, лазерная интерферометрия, анализ микросейсмической активности — помогают оценить степень напряжения в том или ином участке земной коры.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
По данным Геологической службы США, вероятность землетрясения магнитудой более восьми баллов в зоне Каскадии в течение ближайших 50 лет оценивается примерно в 30 процентов. По сейсмологическим меркам, это довольно высокий показатель.
Специалисты уже сегодня строят трехмерные модели, чтобы рассчитать возможное взаимодействие разломов Сан-Андреас и Каскадии. Их задача — понять, может ли энергия одного участка спровоцировать активизацию в другом. Пока ответ неутешителен: риск действительно есть.

Америка перед вызовом природы

В США вопрос о готовности к масштабной катастрофе давно обсуждается на государственном уровне. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) уже несколько лет реализует программу по обновлению систем оповещения, строительству сейсмоустойчивых зданий и обучению населения действиям при землетрясениях.
© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department/ Mike EliasoАвтомагистраль США 101 затоплена сточной водой из Монтесито-Крик в Монтесито, Калифорния, США. 9 января 2018 года
Автомагистраль США 101 затоплена сточной водой из Монтесито-Крик в Монтесито, Калифорния, США. 9 января 2018 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Santa Barbara County Fire Department/ Mike Eliaso
Автомагистраль США 101 затоплена сточной водой из Монтесито-Крик в Монтесито, Калифорния, США. 9 января 2018 года
Тем не менее эксперты признают, отмечает "Газета.ру": при сценарии одновременного сдвига Каскадии и Сан-Андреаса человеческие усилия окажутся ничтожными. Масштаб события будет таким, что его последствия затронут экономику, энергетику и логистику всей страны.
В этом контексте прогнозы прошлого приобретают символический смысл. Независимо от того, кто их произносил — ученые, политики или публицисты, ясно одно: необходимо жить в гармонии с природой и учитывать ее скрытую силу. Катастрофы всегда становятся поворотными моментами в истории цивилизации: побуждают пересматривать принципы градостроительства и энергобезопасности.
© AP Photo / Alex WashburnПоследствия землетрясения в Калифорнии
Последствия землетрясения в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Alex Washburn
Последствия землетрясения в Калифорнии
Мир стал свидетелем множества природных катаклизмов, и каждый раз человек выходил из них более осознанным. Возможно, именно это и есть главный вывод, который можно сделать из научных прогнозов и политических предостережений: человечеству пора научиться слушать Землю.
 
США, В мире, Северная Америка, Калифорния, Владимир Жириновский
 
 
