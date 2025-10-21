Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Российская армия продвинулась западнее Кисловки в Харьковской области и сократила расстояние до Ковшаровки до 6,5 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Западнее Кисловки украинские боевики покинули часть передовых позиций и передислоцировались ближе к населенному пункту Ковшаровка. Межпозиционное пространство от наших передовых позиций до окрестностей Ковшаровки сокращено до 6,5 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что после освобождения населенного пункта Песчаное в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех на данном направлении. Южнее этого населенного пункта под огневой контроль взят участок береговой линии реки Дубровка.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе в районе Ковшаровки.
