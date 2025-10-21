Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Российская армия продвинулась западнее Кисловки в Харьковской области и сократила расстояние до Ковшаровки до 6,5 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Западнее Кисловки украинские боевики покинули часть передовых позиций и передислоцировались ближе к населенному пункту Ковшаровка. Межпозиционное пространство от наших передовых позиций до окрестностей Ковшаровки сокращено до 6,5 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.