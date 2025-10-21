Рейтинг@Mail.ru
Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко
21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 21.10.2025
Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко
Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко - РИА Новости, 21.10.2025
Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко
Российская армия продвинулась западнее Кисловки в Харьковской области и сократила расстояние до Ковшаровки до 6,5 километров, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 21.10.2025
харьковская область, дубровка, андрей марочко, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Дубровка, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская армия продвинулась западнее Кисловки, заявил Марочко

Марочко: ВС России продвинулись западнее Кисловки в Харьковской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ
Артиллеристы вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 окт - РИА Новости. Российская армия продвинулась западнее Кисловки в Харьковской области и сократила расстояние до Ковшаровки до 6,5 километров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Западнее Кисловки украинские боевики покинули часть передовых позиций и передислоцировались ближе к населенному пункту Ковшаровка. Межпозиционное пространство от наших передовых позиций до окрестностей Ковшаровки сокращено до 6,5 километров", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что после освобождения населенного пункта Песчаное в Харьковской области российские войска продолжили развивать успех на данном направлении. Южнее этого населенного пункта под огневой контроль взят участок береговой линии реки Дубровка.
Минобороны РФ в воскресенье сообщало, что российская группировка войск "Запад" нанесла поражение ВСУ в районах ряда населенных пунктов Харьковской области, в том числе в районе Ковшаровки.
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Дубровка, Андрей Марочко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
