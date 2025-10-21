https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049508102.html
В Днепропетровской области уничтожили группу колумбийских наемников
Группа колумбийских наемников была уничтожена при освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 21.10.2025
Группировка «Восток» уничтожила колумбийских наемников при освобождении Приволья