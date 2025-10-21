ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Группа колумбийских наемников была уничтожена при освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Кот".

"При штурме населенного пункта Приволье нами была уничтожена группа из колумбийских наемников. Эти наемники имели при себе паспорта, документы, что свидетельствует о том, что это реальные наемники", - сказал "Кот".