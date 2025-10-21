В Днепропетровской области уничтожили группу колумбийских наемников

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 21.10.2025
Группа колумбийских наемников была уничтожена при освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости замкомандира...
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка «Восток» уничтожила колумбийских наемников при освобождении Приволья

Российские военные
Российские военные
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт – РИА Новости. Группа колумбийских наемников была уничтожена при освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Кот".
"При штурме населенного пункта Приволье нами была уничтожена группа из колумбийских наемников. Эти наемники имели при себе паспорта, документы, что свидетельствует о том, что это реальные наемники", - сказал "Кот".
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" 17 октября.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
