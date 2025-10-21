https://ria.ru/20251021/spetsoperatsiya-2049507236.html
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.10.2025
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Штурм недавно освобожденного Приволья в Днепропетровской области длился полтора дня, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:14:00+03:00
2025-10-21T05:14:00+03:00
2025-10-21T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_1bdb3056f8d8137f406c5615031976b8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040367500_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9212fd0f88d28fc4b6edb57edf67ceb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Штурм Приволья в Днепропетровской области длился полтора дня