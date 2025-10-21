Рейтинг@Mail.ru
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 21.10.2025
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.10.2025
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области
Штурм недавно освобожденного Приволья в Днепропетровской области длился полтора дня, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:14:00+03:00
2025-10-21T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
безопасность, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боец рассказал о штурме Приволья в Днепропетровской области

Штурм Приволья в Днепропетровской области длился полтора дня

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Штурм недавно освобожденного Приволья в Днепропетровской области длился полтора дня, рассказал РИА Новости замкомандира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Кот".
"Передвигались малыми группами, противник применял FPV-дроны, активно минировал все подходы. Перед привольным зачистили лесополосы с вооруженными силами Украины. Они очень сильно держали за свои места, но выбили, все получилось … Штурм длился буквально полтора дня, от начала деревни, как заходили, и до поднятия флага над самим непосредственно населенным пунктом Приволье", — рассказал "Кот".
Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Приволье в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" 17 октября.
