Российские артиллеристы сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
05:10 21.10.2025
Российские артиллеристы сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Восток" сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Артиллерийский расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" нанес поражение по позициям, которые противник пытался подготовить в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Ряды могил". На Западе раскрыли правду о происходящем в зоне СВО
Вчера, 19:06
Как уточняется, в ходе воздушной разведки были выявлены участки местности, где ВСУ оборудовали новые блиндажи и огневые точки. После уточнения координат цели были переданы расчету гаубицы "Мста-Б", который выполнил серию прицельных выстрелов.
«
"Точным огнем уничтожены инженерные сооружения и живая сила противника, которые выполняли работы по укреплению позиций", — отметили в оборонном ведомстве.
Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи по поддержке продвижения штурмовых групп, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
