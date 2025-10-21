Российские артиллеристы сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Артиллеристы российской группировки войск "Восток" сорвали сооружение блиндажей и огневых точек ВСУ в Днепропетровской области, сообщило министерство обороны РФ.
"Артиллерийский расчёт 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Восток" нанес поражение по позициям, которые противник пытался подготовить в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе воздушной разведки были выявлены участки местности, где ВСУ оборудовали новые блиндажи и огневые точки. После уточнения координат цели были переданы расчету гаубицы "Мста-Б", который выполнил серию прицельных выстрелов.
"Точным огнем уничтожены инженерные сооружения и живая сила противника, которые выполняли работы по укреплению позиций", — отметили в оборонном ведомстве.
Артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи по поддержке продвижения штурмовых групп, добавили в МО РФ.
