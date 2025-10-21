Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Формирование будущей пенсии в России можно начать уже с 14 лет, устроившись на официальную работу, рассказала РИА Новости член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.

"Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определённых условий в соответствии с законодательством ещё до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста. Это поможет им еще на этапе учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста", - сказала Косихина

Сенатор напомнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний сможет только с 16 лет, до наступления этого возраста трудоустройство допускается только с согласия родителей и органов опеки.

« "Закон оберегает ребенка от работы во вредных или опасных условиях до наступления совершеннолетия, а также в сферах, которые могут отрицательно сказаться на его моральном развитии. Например, если девушка или молодой человек захотят устроиться в ночной клуб, торговать спиртными напитками или в игорный клуб, им в этом будет отказано", - объяснила парламентарий.

Кроме того, Косихина отметила, что подростки до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а для подростков от 16 до 18 лет этот предел составляет 35 часов.