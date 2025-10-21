Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет - РИА Новости, 21.10.2025
02:47 21.10.2025
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет
Формирование будущей пенсии в России можно начать уже с 14 лет, устроившись на официальную работу, рассказала РИА Новости член комитета Совфеда по социальной... РИА Новости, 21.10.2025
общество
россия
наталия косихина
совет федерации рф
пенсии
россия
общество, россия, наталия косихина, совет федерации рф, пенсии
Общество, Россия, Наталия Косихина, Совет Федерации РФ, Пенсии
Россиян предупредили о возможности формировать пенсию уже в 14 лет

Косихина: формирование будущей пенсии можно начать с 14 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационные стенды в ПФР
Информационные стенды в ПФР. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Формирование будущей пенсии в России можно начать уже с 14 лет, устроившись на официальную работу, рассказала РИА Новости член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина.
"Школьники и учащиеся колледжей могут устроиться на оплачиваемую работу при соблюдении определённых условий в соответствии с законодательством ещё до наступления совершеннолетия, с 14-летнего возраста. Это поможет им еще на этапе учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать копить пенсионные баллы уже до достижения 18-летнего возраста", - сказала Косихина.
Сенатор напомнила, что самостоятельно заключить трудовой договор несовершеннолетний сможет только с 16 лет, до наступления этого возраста трудоустройство допускается только с согласия родителей и органов опеки.
«
"Закон оберегает ребенка от работы во вредных или опасных условиях до наступления совершеннолетия, а также в сферах, которые могут отрицательно сказаться на его моральном развитии. Например, если девушка или молодой человек захотят устроиться в ночной клуб, торговать спиртными напитками или в игорный клуб, им в этом будет отказано", - объяснила парламентарий.
Кроме того, Косихина отметила, что подростки до 16 лет не могут работать более 24 часов в неделю, а для подростков от 16 до 18 лет этот предел составляет 35 часов.
"Если подросток совмещает работу с учебой в школе, колледже или училище, его рабочее время должно быть сокращено как минимум вдвое. Отдельно подчеркну, что продолжительность рабочего дня также ограничена: для 14-15 лет – не более четырех часов, для 15-16 лет – не более пяти часов, а для 16-18 лет – не более семи часов", - уточнила политик.
ОбществоРоссияНаталия КосихинаСовет Федерации РФПенсии
 
 
