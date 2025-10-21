СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии

ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. СК начал проверку по статье о халатности после данных о "буллинге" в адрес школьницы со стороны сверстников в учебном заведении в башкирском Ишимбае, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 15-летняя девочка в Ишимбае подверглась "буллингу" со стороны сверстников в школе после конфликта во время переписки с одноклассником в общем чате. При этом мать школьницы считает, что должностные лица образовательного учреждения должных мер к пресечению противоправных действий не предприняли, а попытались снять с себя ответственность за происходящее.
"Следственным отделом по городу Ишимбай СУ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), по обращению местной жительницы о бездействии должностных лиц образовательного учреждения, в котором обучается ее несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о компании учеников из школы №1 в Ишимбае, якобы устроивших психологический террор ее сестре, так как девочка будто бы "не понравилась" одному из подростков.