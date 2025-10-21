СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии

ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. СК начал проверку по статье о халатности после данных о "буллинге" в адрес школьницы со стороны сверстников в учебном заведении в башкирском Ишимбае, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о компании учеников из школы №1 в Ишимбае, якобы устроивших психологический террор ее сестре, так как девочка будто бы "не понравилась" одному из подростков.