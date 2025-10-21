Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии
22:27 21.10.2025
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии - РИА Новости, 21.10.2025
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии
СК начал проверку по статье о халатности после данных о "буллинге" в адрес школьницы со стороны сверстников в учебном заведении в башкирском Ишимбае, сообщает... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T22:27:00+03:00
2025-10-21T22:27:00+03:00
Новости
происшествия, ишимбай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ишимбай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку информации о буллинге в школе в Башкирии

СК начал проверку после инцидента со школьницей в башкирском Ишимбае

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ПЕРМЬ, 21 окт - РИА Новости. СК начал проверку по статье о халатности после данных о "буллинге" в адрес школьницы со стороны сверстников в учебном заведении в башкирском Ишимбае, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 15-летняя девочка в Ишимбае подверглась "буллингу" со стороны сверстников в школе после конфликта во время переписки с одноклассником в общем чате. При этом мать школьницы считает, что должностные лица образовательного учреждения должных мер к пресечению противоправных действий не предприняли, а попытались снять с себя ответственность за происходящее.
"Следственным отделом по городу Ишимбай СУ СК России проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность), по обращению местной жительницы о бездействии должностных лиц образовательного учреждения, в котором обучается ее несовершеннолетняя дочь", - говорится в сообщении.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилось видео, в котором девушка рассказывает о компании учеников из школы №1 в Ишимбае, якобы устроивших психологический террор ее сестре, так как девочка будто бы "не понравилась" одному из подростков.
