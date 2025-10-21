СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге

По данным ведомства, установлено, что вечером 20 октября у дома по 1-ому Муринскому проспекту произошел прорыв проходящего под землей коллектора, в связи с чем выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия. Идет работа по устранению аварии.