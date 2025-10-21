Рейтинг@Mail.ru
СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге
10:29 21.10.2025 (обновлено: 10:32 21.10.2025)
СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге
СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге
Следователи устанавливают обстоятельства провала асфальта у жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
санкт-петербург
россия
происшествия, выборгский район, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге

СК начал проверку после провала асфальта у дома в Выборгском районе Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства провала асфальта у жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что в Выборгском районе города произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по первому Муринскому проспекту. В целях безопасности было ограничено движение по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и первого Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ.
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Петербурге жителей одного из домов эвакуировали из-за провала асфальта
Вчера, 02:52
"Следственным отделом по Выборгскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту провала грунта проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, установлено, что вечером 20 октября у дома по 1-ому Муринскому проспекту произошел прорыв проходящего под землей коллектора, в связи с чем выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия. Идет работа по устранению аварии.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Врачи в масках - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Во Владивостоке у учителя школы выявили туберкулез
Вчера, 10:19
 
ПроисшествияВыборгский районСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
