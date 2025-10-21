СК проводит проверку после провала асфальта у жилого дома в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства провала асфальта у жилого дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее пресс-служба администрации губернатора Петербурга сообщила, что в Выборгском районе города произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта. Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по первому Муринскому проспекту. В целях безопасности было ограничено движение по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и первого Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ.
По данным ведомства, установлено, что вечером 20 октября у дома по 1-ому Муринскому проспекту произошел прорыв проходящего под землей коллектора, в связи с чем выявлено расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия. Идет работа по устранению аварии.
Следствием проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.