Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште

БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что перед саммитом РФ-США в Будапеште стоит ожидать много фейковых заявлений, что он якобы не состоится.
«
"С момента, когда было объявлено о проведении мирного саммита мира в Будапеште, стало очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы предотвратить его проведение. Провоенная политическая элита и её СМИ всегда ведут себя подобным образом перед событиями, которые могут стать решающими между войной и миром... И в этот раз всё будет так же. Пока саммит действительно не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и утверждений, что он не состоится", - написал Сийярто в соцсети Х.
Чиновник администрации президента США Дональда Трампа ранее заявил РИА Новости, что тот в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.