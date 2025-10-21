Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште

«

"С момента, когда было объявлено о проведении мирного саммита мира в Будапеште, стало очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы предотвратить его проведение. Провоенная политическая элита и её СМИ всегда ведут себя подобным образом перед событиями, которые могут стать решающими между войной и миром... И в этот раз всё будет так же. Пока саммит действительно не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и утверждений, что он не состоится", - написал Сийярто в соцсети Х.