Рейтинг@Mail.ru
Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 21.10.2025 (обновлено: 23:36 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/sijjarto-2049723766.html
Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште
Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште - РИА Новости, 21.10.2025
Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что перед саммитом РФ-США в Будапеште стоит ожидать много фейковых заявлений, РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T23:35:00+03:00
2025-10-21T23:36:00+03:00
в мире
россия
будапешт
венгрия
петер сийярто
юрий ушаков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:84:1744:1065_1920x0_80_0_0_a50f40f7ceb482fddbfbc60da982a4e9.jpg
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049564197.html
россия
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023903974_0:0:1744:1308_1920x0_80_0_0_aaa0a2e3035724114f07d6a78de74378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, юрий ушаков, дональд трамп
В мире, Россия, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Юрий Ушаков, Дональд Трамп
Сийярто предупредил о фейковых заявлениях перед саммитом в Будапеште

Сийярто: перед саммитом РФ-США в Будапеште стоит ждать много фейковых заявлений

© Фото : страница Петера Сийярто в соцсетиГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : страница Петера Сийярто в соцсети
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что перед саммитом РФ-США в Будапеште стоит ожидать много фейковых заявлений, что он якобы не состоится.
«

"С момента, когда было объявлено о проведении мирного саммита мира в Будапеште, стало очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы предотвратить его проведение. Провоенная политическая элита и её СМИ всегда ведут себя подобным образом перед событиями, которые могут стать решающими между войной и миром... И в этот раз всё будет так же. Пока саммит действительно не состоится, стоит ожидать волны утечек, фейковых новостей и утверждений, что он не состоится", - написал Сийярто в соцсети Х.

Чиновник администрации президента США Дональда Трампа ранее заявил РИА Новости, что тот в настоящее время не планирует проводить личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров прокомментировал угрозы Польши в отношении самолета Путина
Вчера, 13:02
 
В миреРоссияБудапештВенгрияПетер СийяртоЮрий УшаковДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала