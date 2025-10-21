Рейтинг@Mail.ru
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 21.10.2025 (обновлено: 11:08 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/sarkozi-2049538227.html
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок - РИА Новости, 21.10.2025
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
Кортеж с экс-президентом Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где он будет отбывать тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:54:00+03:00
2025-10-21T11:08:00+03:00
в мире
ливия
париж
николя саркози
министерство внутренних дел франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049539910_0:23:1410:816_1920x0_80_0_0_a627383a3896343c0bf0c66ea4b72c56.jpg
https://ria.ru/20251020/frantsiya-2049402258.html
https://ria.ru/20251018/sarkozi-2049146272.html
ливия
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049539910_59:0:1311:939_1920x0_80_0_0_bd070a41d7b9b10ea663d890133c3534.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия, париж, николя саркози, министерство внутренних дел франции
В мире, Ливия, Париж, Николя Саркози, Министерство внутренних дел Франции
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок

Кортеж с Николя Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать пятилетний срок

© AP Photo / Emma Da SilvaАвтомобиль с бывшим президентом Франции Николя Саркози прибывает в тюрьму Санте. 21 октября 2025
Автомобиль с бывшим президентом Франции Николя Саркози прибывает в тюрьму Санте. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Emma Da Silva
Автомобиль с бывшим президентом Франции Николя Саркози прибывает в тюрьму Санте. 21 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Кортеж с экс-президентом Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где он будет отбывать тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил 70-летнего Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Макрон встретился с Саркози, сообщили СМИ
20 октября, 15:57
Автомобиль экс-президента подъехал к территории тюрьмы Сантэ примерно в 9.38 утра (10.38 мск - ред.). Периметр вокруг исправительной колонии был оцеплен полицией, на месте дежурили десятки сотрудников правопорядка.
У дороги, ведущей к воротам, собрались многочисленные журналисты и несколько зевак, наблюдавших за происходящим. В момент, когда машина подъезжала к территории тюрьмы, из толпы раздался крик "Саркози - подонок", а проезжавший рядом на скутере мужчина крикнул: "Саркози, я тебя вижу!"
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
Экс-президент Франции Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере, сообщили СМИ
18 октября, 21:52
 
В миреЛивияПарижНиколя СаркозиМинистерство внутренних дел Франции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала