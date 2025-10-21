https://ria.ru/20251021/sarkozi-2049538227.html
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
Кортеж с экс-президентом Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где он будет отбывать тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
В мире, Ливия, Париж, Николя Саркози, Министерство внутренних дел Франции
Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок
Кортеж с Николя Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать пятилетний срок
ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Кортеж с экс-президентом Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где он будет отбывать тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости.
Cуд Парижа
25 сентября приговорил 70-летнего Саркози
к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Автомобиль экс-президента подъехал к территории тюрьмы Сантэ примерно в 9.38 утра (10.38 мск - ред.). Периметр вокруг исправительной колонии был оцеплен полицией, на месте дежурили десятки сотрудников правопорядка.
У дороги, ведущей к воротам, собрались многочисленные журналисты и несколько зевак, наблюдавших за происходящим. В момент, когда машина подъезжала к территории тюрьмы, из толпы раздался крик "Саркози - подонок", а проезжавший рядом на скутере мужчина крикнул: "Саркози, я тебя вижу!"
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии
50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции
, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.