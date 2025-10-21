Кортеж с Саркози прибыл в тюрьму, где он будет отбывать срок

ПАРИЖ, 21 окт – РИА Новости. Кортеж с экс-президентом Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Санте под Парижем, где он будет отбывать тюремный срок, передает корреспондент РИА Новости.

Cуд Парижа 25 сентября приговорил 70-летнего Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

Автомобиль экс-президента подъехал к территории тюрьмы Сантэ примерно в 9.38 утра (10.38 мск - ред.). Периметр вокруг исправительной колонии был оцеплен полицией, на месте дежурили десятки сотрудников правопорядка.

У дороги, ведущей к воротам, собрались многочисленные журналисты и несколько зевак, наблюдавших за происходящим. В момент, когда машина подъезжала к территории тюрьмы, из толпы раздался крик "Саркози - подонок", а проезжавший рядом на скутере мужчина крикнул: "Саркози, я тебя вижу!"

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 - начале 2007 года доставлял из Ливии в МВД Франции , которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз - лично кандидату в президенты.