11:31 21.10.2025
Мирошник предположил, чего можно ожидать от саммита в Венгрии
Мирошник предположил, чего можно ожидать от саммита в Венгрии
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Венгрия, которую выбрали как площадку для встречи президенты России и США, может стать местом достижения серьезных договоренностей, допустил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Мне кажется, можно доверять и нужно внимательно относиться к заявлениям и (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана, и (главы МИД Венгрии Петера - ред.) Сийярто о том, что Венгрия приложит все усилия для создания условий для переговоров. Сейчас, когда идет период "переговоров о переговорах", обговариваются все нюансы. И Венгрия вполне может стать площадкой, где могут быть достигнуты какие-то серьезные договоренности", - сказал он в эфире "Соловьев LIVE".
На прошлой неделе лидер РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
