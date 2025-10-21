Мирошник предположил, чего можно ожидать от саммита в Венгрии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Венгрия, которую выбрали как площадку для встречи президенты России и США, может стать местом достижения серьезных договоренностей, допустил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.