Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио

Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Договоренности о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не было, поэтому нельзя говорить, что она отложена, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков.

"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", — сказал он.

По его словам, в телефонном разговоре Лаврова Рубио конкретный вопрос об их встрече не поднимался. Но это существует как идея, хотя о графиках говорить рано, добавил Рябков

Он пояснил, что любой столь значимый контакт должен быть подготовлен и требует внимательного прохождения фазы "домашней работы".

"Именно этим мы сейчас и занимаемся", — заключил замминистра.

Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники телеканала, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.

Переговоры Путина и Трампа

Беседа лидеров России и США состоялась 16 октября. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины . После разговора глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.