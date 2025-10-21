Рейтинг@Mail.ru
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:33 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049533875.html
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Договоренности о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не было, поэтому нельзя говорить, что она отложена, заявил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:33:00+03:00
2025-10-21T10:33:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
https://ria.ru/20251020/ryabkov-2049382217.html
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
https://ria.ru/20251020/rubio-2049452635.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио

Рябков заявил, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Договоренности о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не было, поэтому нельзя говорить, что она отложена, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", — сказал он.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Рябков рассказал, что нужно донести до американцев
20 октября, 14:48
По его словам, в телефонном разговоре Лаврова и Рубио конкретный вопрос об их встрече не поднимался. Но это существует как идея, хотя о графиках говорить рано, добавил Рябков.
Он пояснил, что любой столь значимый контакт должен быть подготовлен и требует внимательного прохождения фазы "домашней работы".
"Именно этим мы сейчас и занимаемся", — заключил замминистра.
Лавров и Рубио созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники телеканала, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00

Переговоры Путина и Трампа

Беседа лидеров России и США состоялась 16 октября. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. После разговора глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.
Глава МИД России Лавров и госсекретарь США Рубио - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Рубио в разговоре с Лавровым заявил о важности сотрудничества России и США
20 октября, 18:25
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала