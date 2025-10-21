https://ria.ru/20251021/ryabkov-2049533875.html
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Договоренности о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не было, поэтому нельзя говорить, что она отложена, заявил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:33:00+03:00
2025-10-21T10:33:00+03:00
2025-10-21T10:33:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_429ce83f0dae2d92a3fc4abb08ca3828.jpg
https://ria.ru/20251020/ryabkov-2049382217.html
https://ria.ru/20251018/peregovory-2048951789.html
https://ria.ru/20251020/rubio-2049452635.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156363/76/1563637691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9932d3d7700ad14dc2feb497746c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Сергей Рябков
Рябков ответил на вопрос о переносе встречи Лаврова и Рубио
Рябков заявил, что договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Договоренности о встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио не было, поэтому нельзя говорить, что она отложена, заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков.
"Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", — сказал он.
По его словам, в телефонном разговоре Лаврова
и Рубио
конкретный вопрос об их встрече не поднимался. Но это существует как идея, хотя о графиках говорить рано, добавил Рябков
.
Он пояснил, что любой столь значимый контакт должен быть подготовлен и требует внимательного прохождения фазы "домашней работы".
"Именно этим мы сейчас и занимаемся", — заключил замминистра.
Лавров и Рубио созвонились накануне. Они обсудили возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в телефонном разговоре президента России Владимира Путина
с его американским коллегой Дональдом Трампом
.
Агентство Reuters сообщало, что встреча российского министра и госсекретаря США может состояться уже на этой неделе, но, по информации телеканала CNN, ее пока отложили. Как утверждают источники телеканала, это связано с тем, что у Лаврова и Рубио разные ожидания относительно возможного завершения украинского конфликта.
Переговоры Путина и Трампа
Беседа лидеров России и США
состоялась 16 октября. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины
. После разговора глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште
.
Помощник президента России Юрий Ушаков
уточнил, что столицу Венгрии
предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан
сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, Москва
ожидает от саммита возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.