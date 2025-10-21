Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве сейчас занимаются проработкой того, что обсудили накануне в телефонном разговоре глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Но до телефонного разговора, ни в ходе телефонного разговора вчерашнего в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. Как идея это существует. Но о графиках говорить преждевременно. Любой контакт столь значимый должен быть должным образом подготовлен. Он требует внимательного прохождения фазы "домашней работы". Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Рябков.