Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
10:07 21.10.2025 (обновлено: 15:18 21.10.2025)
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио
В Москве сейчас занимаются проработкой того, что обсудили накануне в телефонном разговоре глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, заявил... РИА Новости, 21.10.2025
Рябков ответил на вопрос о возможной встрече Лаврова и Рубио

Рябков: в конкретном плане вопрос о встрече Лаврова и Рубио не поднимался

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Москве сейчас занимаются проработкой того, что обсудили накануне в телефонном разговоре глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Фактура такова, что президентское общение, по факту телефонные переговоры президента (РФ Владимира) Путина с президентом (США Дональдом) Трампом на прошлой неделе включали, в том числе, и тему последующих шагов. Один из аспектов таких шагов, это, разумеется, контакт министра иностранных дел (РФ Сергея) Лаврова с госсекретарем США (Марко) Рубио. Вчера соответствующий контакт состоялся. Мы теперь занимаемся проработкой того, что обсудили министр и госсекретарь", - сказал Рябков журналистам.
"Но до телефонного разговора, ни в ходе телефонного разговора вчерашнего в конкретном плане вопрос о встрече не поднимался. Как идея это существует. Но о графиках говорить преждевременно. Любой контакт столь значимый должен быть должным образом подготовлен. Он требует внимательного прохождения фазы "домашней работы". Именно этим мы сейчас и занимаемся", - добавил Рябков.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в котором обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
В Турции спрогнозировали удар по Европе из-за встречи Путина и Трампа
