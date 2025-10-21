В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет

МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Суд приговорил двух несовершеннолетних жителей дагестанского Избербаша к четырем и 4,5 годам лишения свободы условно за попытку продать через интернет пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.