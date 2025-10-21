https://ria.ru/20251021/rossiya-2049714252.html
В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет
В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет
Суд приговорил двух несовершеннолетних жителей дагестанского Избербаша к четырем и 4,5 годам лишения свободы условно за попытку продать через интернет пистолет, РИА Новости, 21.10.2025
происшествия
