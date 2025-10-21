Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет
21:59 21.10.2025 (обновлено: 22:02 21.10.2025)
В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет
Суд приговорил двух несовершеннолетних жителей дагестанского Избербаша к четырем и 4,5 годам лишения свободы условно за попытку продать через интернет пистолет, РИА Новости, 21.10.2025
2025
В Дагестане двоих подростков осудили за попытку продать пистолет

МАХАЧКАЛА, 21 окт - РИА Новости. Суд приговорил двух несовершеннолетних жителей дагестанского Избербаша к четырем и 4,5 годам лишения свободы условно за попытку продать через интернет пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ России по республике.
"Установлено, что в январе 2025 года двое несовершеннолетних жителей города Избербаша посредством сети Интернет организовали продажу охолощенного пистолета марки "RetayРТ24", переделанного для стрельбы боевыми патронами. Реализовать свой преступный умысел они не сумели, так как были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Дагестан… Они приговорены к лишению свободы сроком на четыре и 4,5 года условно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что при вынесении приговора Избербашский городской суд учел полное признание вины и сотрудничество со следствием.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Жительницу Уфы обвинили в экспорте реактивов для оружия массового поражения
22 июля, 17:10
 
