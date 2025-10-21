Рейтинг@Mail.ru
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве - РИА Новости, 21.10.2025
20:33 21.10.2025
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве - РИА Новости, 21.10.2025
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве
Масштабная научная конференция "История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды" открылась в Москве в Институте российской... РИА Новости, 21.10.2025
российская академия наук
российское историческое общество
общество
2025
российская академия наук, российское историческое общество, общество
Российская академия наук, Российское историческое общество, Общество
Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве

В ИРИ РАН открылась конференция "История России с древнейших времен до XXI века"

© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание РАН в Москве
Здание РАН в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Здание РАН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Масштабная научная конференция "История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды" открылась в Москве в Институте российской истории РАН, передает корреспондент РИА Новости.
"Прежде всего рад приветствовать всех участников конференции… Здесь усилиями Института российской истории, наших коллег из регионов и других стран удалось превратить… эту школу-конференцию в традиционное научное мероприятие, которое люди ждут, которое свой высокий авторитет заработало… хорошей, каждодневной… работой", - отметил в своем приветственном слове председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев.
Другие участники мероприятия подчеркнули, что данная конференция позволяет многим специалистам почувствовать себя в доброжелательной и творческой атмосфере, которая предполагает широкое сотрудничество ведущих и начинающих ученых.
"Каждый год мы проводим научные конференции… формируется очень хорошая атмосфера, научная, творческая атмосфера. И мы это очень ценим… Я считаю, что... наши молодежные школы - это очень важная, значимая часть сохранения научной традиции и исторической науки", - подчеркнул доктор исторических наук Сергей Журавлев.
По словам председателя совета молодых ученых ИРИ РАН Салавата Ахмадуллина, данная площадка создавалась для прямого диалога между начинающими исследователями и признанными учеными, что является залогом преемственности в исторической науке.
Исполняющий обязанности директора ИРИ РАН Денис Гергилев добавил, что для Института российской истории проведение этого форума стало доброй традицией, скрепляющей связь поколений в исторической науке.
"Мы видим свою ключевую задачу в создании таких условий, в которых молодые исследователи получают непосредственную поддержку от ведущих специалистов, обеспечивая тем самым преемственность знаний и развитие научных школ", - подчеркнул Гергилев.
