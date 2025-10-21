Масштабная научная конференция открылась в ИРИ РАН в Москве

МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Масштабная научная конференция "История России с древнейших времен до XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды" открылась в Москве в Институте российской истории РАН, передает корреспондент РИА Новости.

"Прежде всего рад приветствовать всех участников конференции… Здесь усилиями Института российской истории, наших коллег из регионов и других стран удалось превратить… эту школу-конференцию в традиционное научное мероприятие, которое люди ждут, которое свой высокий авторитет заработало… хорошей, каждодневной… работой", - отметил в своем приветственном слове председатель правления Российского исторического общества , исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев.

Другие участники мероприятия подчеркнули, что данная конференция позволяет многим специалистам почувствовать себя в доброжелательной и творческой атмосфере, которая предполагает широкое сотрудничество ведущих и начинающих ученых.

"Каждый год мы проводим научные конференции… формируется очень хорошая атмосфера, научная, творческая атмосфера. И мы это очень ценим… Я считаю, что... наши молодежные школы - это очень важная, значимая часть сохранения научной традиции и исторической науки", - подчеркнул доктор исторических наук Сергей Журавлев.

По словам председателя совета молодых ученых ИРИ РАН Салавата Ахмадуллина, данная площадка создавалась для прямого диалога между начинающими исследователями и признанными учеными, что является залогом преемственности в исторической науке.

Исполняющий обязанности директора ИРИ РАН Денис Гергилев добавил, что для Института российской истории проведение этого форума стало доброй традицией, скрепляющей связь поколений в исторической науке.