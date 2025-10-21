Матвиенко примет участие в заседании Совета по демографии

https://ria.ru/20251021/rossiya-2049668128.html
Первое заседание Совета по демографии при президенте России состоится в четверг, участники обсудят опыт регионов по реализации демографических программ
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первое заседание Совета по демографии при президенте России состоится в четверг, участники обсудят опыт регионов по реализации демографических программ, сообщили в пресс-службе Совфеда.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
(23 октября — ред.) примет участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", - говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.
Отмечается, что участники заседания обсудят опыт регионов в реализации демографических программ, создании корпоративных стандартов, поддержке студенческих семей, сохранения репродуктивного здоровья населения, предложения по решению жилищных вопросов.