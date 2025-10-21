Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко примет участие в заседании Совета по демографии - РИА Новости, 21.10.2025
18:03 21.10.2025
Матвиенко примет участие в заседании Совета по демографии
Первое заседание Совета по демографии при президенте России состоится в четверг, участники обсудят опыт регионов по реализации демографических программ,... РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Первое заседание Совета по демографии при президенте России состоится в четверг, участники обсудят опыт регионов по реализации демографических программ, сообщили в пресс-службе Совфеда.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (23 октября — ред.) примет участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики", - говорится в сообщении на сайте Совета Федерации.
Отмечается, что участники заседания обсудят опыт регионов в реализации демографических программ, создании корпоративных стандартов, поддержке студенческих семей, сохранения репродуктивного здоровья населения, предложения по решению жилищных вопросов.
Валентина Матвиенко
Иметь троих детей должно стать модным трендом, заявила Матвиенко
11 марта, 16:43
