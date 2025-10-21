В Екатеринбурге задержали уличного музыканта за песню с нецензурной бранью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 окт – РИА Новости. Уличный музыкант Женька Радость (Евгений Михайлов) задержан в центре Екатеринбурга за исполнение песни с нецензурной бранью, Верх-Исетский районный суд в среду рассмотрит материалы на него по статье о мелком хулиганстве, сообщил РИА Новости адвокат Михайлова Федор Акчермышев.

"Евгения отвезли уже в отдел полиции, он задержан по административному правонарушению по статье о мелком хулиганстве за то, что исполнил песню в Екатеринбурге , в которой есть нецензурная брань. То есть по факту за нецензурную брань в общественном месте", – сказал собеседник агентства, не уточнив, какая именно это была песня.

Адвокат добавил, что музыканту грозит административный штраф или арест до 15 суток, завтра пройдет судебное заседание.

"Он один был задержан. Завтра суд будет решать, виновен он или невиновен, завтра ожидаем уведомление от Верх-Исетского районного суда, время еще неизвестно", – заключил Акчермышев.

По данным местных СМИ, Женька Радость – уличный музыкант, часто выступавший в центре Екатеринбурга с песнями различных исполнителей, в том числе признанных иноагентами. В своих соцсетях он публиковал видео со своими выступлениями в поддержку ранее арестованной в Петербурге другой уличной певицы – Наоко.