Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учебные авиабомбы найдены на территории недействующего аэропорта в Орле, взрывотехники изъяли их и установили, что они безопасны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.

Аэропорт "Южный" в Орле в настоящее время находится на реконструкции, в ходе которой проводят обновление взлетно-посадочной полосы, перрона и здания аэровокзала. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.

"При проведении земляных работ на территории недействующего аэропорта "Орел-Южный" были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. На место была незамедлительно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. При проведении работ спасатели-взрывники обследовали предметы и выяснили, что угрозы они не предоставляют. Это были учебные авиабомбы, они не взрывоопасны", – говорится в сообщении.