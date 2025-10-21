https://ria.ru/20251021/rossiya-2049614556.html
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учебные авиабомбы найдены на территории недействующего аэропорта в Орле, взрывотехники изъяли их и установили, что они безопасны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Аэропорт "Южный" в Орле
в настоящее время находится на реконструкции, в ходе которой проводят обновление взлетно-посадочной полосы, перрона и здания аэровокзала. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.
"При проведении земляных работ на территории недействующего аэропорта "Орел-Южный" были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. На место была незамедлительно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. При проведении работ спасатели-взрывники обследовали предметы и выяснили, что угрозы они не предоставляют. Это были учебные авиабомбы, они не взрывоопасны", – говорится в сообщении.
В конце сентября в региональном ГУМЧС сообщали, что на территории недействующего аэропорта в Орле нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов, взрывотехники вывозили её для уничтожения. Кроме того, в начале октября спасатели нашли и уничтожили там более 80 артиллерийских снарядов и множество патронов.
Аэропорт находится в 6 километрах от Орла, построен в 1930-х годах, был базовым для авиакомпании "Трансаэро
" в 1990-х и не работает с 2010 года. После завершения работ он сможет принимать такие воздушные суда, как Sukhoi Supe
rjet-100, вертолеты класса
Ми-8. Жителям будут доступны перелеты из Орла в Москву
, Санкт-Петербург
, Крым
, Краснодарский край
и в другие регионы России
.