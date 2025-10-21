Рейтинг@Mail.ru
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/rossiya-2049614556.html
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле - РИА Новости, 21.10.2025
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле
Учебные авиабомбы найдены на территории недействующего аэропорта в Орле, взрывотехники изъяли их и установили, что они безопасны, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T15:45:00+03:00
2025-10-21T15:45:00+03:00
орел
москва
санкт-петербург
трансаэро
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ми-8 амтш
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049611950_0:25:345:219_1920x0_80_0_0_41851eebc23ccf4d7c80cb595726679e.jpg
https://ria.ru/20250909/bratislava-2040561314.html
орел
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049611950_0:0:345:260_1920x0_80_0_0_55f9ffb867e6cd701872c77206f06d1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орел, москва, санкт-петербург, трансаэро, sukhoi superjet 100 (ssj100), ми-8 амтш, происшествия
Орел, Москва, Санкт-Петербург, Трансаэро, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Ми-8 АМТШ, Происшествия
Учебные авиабомбы обнаружили на территории аэропорта в Орле

Учебные авиабомбы обнаружили на территории реконструируемого аэропорта в Орле

© Фото : ГУ МЧС России по Орловской областиУчебные авиабомбы, найденные на территории недействующего аэропорта в Орле
Учебные авиабомбы, найденные на территории недействующего аэропорта в Орле - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Орловской области
Учебные авиабомбы, найденные на территории недействующего аэропорта в Орле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учебные авиабомбы найдены на территории недействующего аэропорта в Орле, взрывотехники изъяли их и установили, что они безопасны, сообщили в пресс-службе регионального ГУМЧС.
Аэропорт "Южный" в Орле в настоящее время находится на реконструкции, в ходе которой проводят обновление взлетно-посадочной полосы, перрона и здания аэровокзала. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году.
"При проведении земляных работ на территории недействующего аэропорта "Орел-Южный" были обнаружены предметы, похожие на боеприпасы. На место была незамедлительно направлена группа специальных взрывных работ поисково-спасательной службы. При проведении работ спасатели-взрывники обследовали предметы и выяснили, что угрозы они не предоставляют. Это были учебные авиабомбы, они не взрывоопасны", – говорится в сообщении.
В конце сентября в региональном ГУМЧС сообщали, что на территории недействующего аэропорта в Орле нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов, взрывотехники вывозили её для уничтожения. Кроме того, в начале октября спасатели нашли и уничтожили там более 80 артиллерийских снарядов и множество патронов.
Аэропорт находится в 6 километрах от Орла, построен в 1930-х годах, был базовым для авиакомпании "Трансаэро" в 1990-х и не работает с 2010 года. После завершения работ он сможет принимать такие воздушные суда, как Sukhoi Superjet-100, вертолеты класса Ми-8. Жителям будут доступны перелеты из Орла в Москву, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край и в другие регионы России.
Вид на Главную площадь в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Братиславе нашли авиабомбу времен Второй мировой войны
9 сентября, 00:42
 
ОрелМоскваСанкт-ПетербургТрансаэроSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Ми-8 АМТШПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала