https://ria.ru/20251021/rossiya-2049524789.html
ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ - РИА Новости, 21.10.2025
ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
Российские военные нанесли удары по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:18:00+03:00
2025-10-21T09:18:00+03:00
2025-10-21T10:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
днепропетровская область
павлоградский район
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669823_0:43:1526:901_1920x0_80_0_0_0c3cdb7d385eaf2a0174f5fa90116970.jpg
https://ria.ru/20251020/front-2048871756.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
днепропетровская область
павлоградский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669823_166:0:1367:901_1920x0_80_0_0_59118e161de11870cdee31c8fd5df314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, днепропетровская область, павлоградский район, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Днепропетровская область, Павлоградский район, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
ВС России уничтожили в Днепропетровской области цеха по производству ракет ВСУ