ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 21.10.2025 (обновлено: 10:58 21.10.2025)
ВС России уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по подземным цехам по производству боеприпасов в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Павлоград и Павлоградский район. <…> Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи", — сказал он.
Пост воздушного наблюдения группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Проскочить нереально". Что приготовили для ВСУ на самом горячем участке
20 октября, 08:00
Кроме того, бойцы ударили по цеху авиаремонтного предприятия ВСУ в Харькове, где собирались беспилотники самолетного типа.
Накануне украинские СМИ сообщали о сериях взрывов в регионах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковДнепропетровская областьПавлоградский районСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
