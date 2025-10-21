Рейтинг@Mail.ru
12:06 21.10.2025
Полиция не сможет вернуть похищенные драгоценности Лувру, пишет Reuters
Полиция не сможет вернуть похищенные драгоценности Лувру, пишет Reuters
в мире, франция
В мире, Франция
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция, которая ведет поиск похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего, не сможет вернуть их музею, поскольку они могут быть быстро разделены на части и проданы, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.
"Если воруется работа Ван Гога, …невозможно сбыть ее по другим каналам, кроме как через черный рынок предметов искусства… Когда воруются…драгоценности, возможно продать их через черный рынок как драгоценные камни", - заявил агентству эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Балселс.
Полицейская машина у здания Лувра в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Следователи нашли новые улики по делу об ограблении Лувра
20 октября, 21:48
Агентство поясняет, что алмазы можно распилить на более мелкие драгоценные камни, а золото переплавить, и таким образом оставить покупателей в неведении об их происхождении.
"Как только они будут разделены на более мелкие камни, дело сделано… Мы никогда больше не увидим эти экспонаты… Вероятность вернуть украденные предметы искусства очень мала. Однако когда речь идет о драгоценностях, вероятность еще ниже", - заявил агентству основатель занимающейся отслеживанием украденных предметов искусства организации Art Recovery International Кристофер Мартинелло.
Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Дуров заявил, что с радостью купит украденные из Лувра драгоценности
Вчера, 05:39
 
Заголовок открываемого материала