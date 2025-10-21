Полиция не сможет вернуть похищенные драгоценности Лувру, пишет Reuters

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Полиция, которая ведет поиск похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего, не сможет вернуть их музею, поскольку они могут быть быстро разделены на части и проданы, передает агентство Полиция, которая ведет поиск похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего, не сможет вернуть их музею, поскольку они могут быть быстро разделены на части и проданы, передает агентство Рейтер со ссылкой на экспертов.

"Если воруется работа Ван Гога, …невозможно сбыть ее по другим каналам, кроме как через черный рынок предметов искусства… Когда воруются…драгоценности, возможно продать их через черный рынок как драгоценные камни", - заявил агентству эксперт по преступлениям против культурного наследия Марк Балселс.

Агентство поясняет, что алмазы можно распилить на более мелкие драгоценные камни, а золото переплавить, и таким образом оставить покупателей в неведении об их происхождении.

"Как только они будут разделены на более мелкие камни, дело сделано… Мы никогда больше не увидим эти экспонаты… Вероятность вернуть украденные предметы искусства очень мала. Однако когда речь идет о драгоценностях, вероятность еще ниже", - заявил агентству основатель занимающейся отслеживанием украденных предметов искусства организации Art Recovery International Кристофер Мартинелло.

Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.