Экономическое развитие Тульской области обсудили в Совете Федерации - 21.10.2025
Тульская область
Тульская область
 
20:01 21.10.2025
Экономическое развитие Тульской области обсудили в Совете Федерации
В рамках Дней Тульской области в Совете Федерации губернатор региона Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании комитета по экономической политике
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В рамках Дней Тульской области в Совете Федерации губернатор региона Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании комитета по экономической политике, сообщает пресс-служба областного правительства.
Дни Тульской области проходят в Совете Федерации с 20 по 22 октября.
Дни Тульской области стартовали в Совете Федерации
20 октября, 19:19
По словам Миляева, объем производства в регионе превысил 1,9 триллиона рублей. Традиционные лидеры — оборонная, химическая, металлургическая и пищевая промышленность. Также активно развивается автомобилестроение.
Доходы консолидированного бюджета по сравнению с отчетным годом выросли на 8,3% до 188,9 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы составили 169 миллиардов рублей. Доля собственных доходов — 89,5% (рост на 7,8% по сравнению с 2024 годом), доля безвозмездных поступлений составила 10,5% (рост на 11,8% по сравнению с 2024 годом).
Объем инвестиций в экономику региона за три года превысил 720 миллиардов рублей. В 2024 году он составил 273 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше относительно уровня 2020 года. В первом полугодии 2025 года объем инвестиций составил 114 миллиардов рублей, что на 20% больше аналогичного периода 2024 года. Так, в 2024 году завершена реализация 12 крупных инвестиционных проектов. Создано порядка 2 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций составил 27,6 миллиарда рублей. До конца 2026 года планируется завершить еще 40 крупных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей.
Миляев пояснил, что в регионе есть три территории с особыми условиями ведения бизнеса — это особая экономическая зона (ОЭЗ) "Узловая" и две территории опережающего развития (ТОР) "Алексин" и "Ефремов". Особое внимание глава региона уделил развитию ОЭЗ "Узловая". Он обратил внимание слушающих, что в настоящее время здесь размещены 28 резидентов и открыто восемь производств. До конца года планируется открыть еще шесть предприятий. Резидентами уже осуществлены инвестиции на сумму порядка 50 миллиардов рублей.
Миляев попросил сенаторов оказать содействие в получении казначейского инфраструктурного кредита на строительство автомобильных дорог в особой экономической зоне "Узловая".
Кроме этого, в своем докладе глава региона подчеркнул важность создания современной дорожной и транспортной инфраструктуры в областном центре. Он сказал, что Калужское шоссе — одна из ключевых транспортных артерий Тулы. Она соединяет город с пригородами, соседними районами, федеральной трассой М-2 "Крым", является продолжением трассы Р-132 "Золотое кольцо", обеспечивает транзитный трафик по направлению Калуга — Тула — Рязань. Кроме того, здесь находятся несколько крупных микрорайонов, Онкологический центр и многофункциональный спортивно-концертный комплекс "Тула Арена". Это существенно повлияло на пропускную способность шоссе.
Губернатор указал, что в настоящее время требуется комплексная реконструкция дороги. Стоимость работ — 13,6 миллиарда рублей. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Миляев попросил сенаторов поддержать реализацию проекта и включить его в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на 2025-2030 годы.
Сенаторы одобрили инфраструктурный кредит на строительство автомобильных дорог в ОЭЗ "Узловая" и обновление Калужского шоссе.
Также в этот день заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков принял участие в заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности. Опыт области по обратной связи с жителями предложили распространить на все регионы России.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и сенатор Елена Перминова - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Миляев обсудил соцполитику Тульской области в Совете Федерации
