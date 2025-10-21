Экономическое развитие Тульской области обсудили в Совете Федерации

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В рамках Дней Тульской области в Совете Федерации губернатор региона Дмитрий Миляев принял участие в расширенном заседании комитета по экономической политике, сообщает пресс-служба областного правительства.

Дни Тульской области проходят в Совете Федерации с 20 по 22 октября.

По словам Миляева, объем производства в регионе превысил 1,9 триллиона рублей. Традиционные лидеры — оборонная, химическая, металлургическая и пищевая промышленность. Также активно развивается автомобилестроение.

Доходы консолидированного бюджета по сравнению с отчетным годом выросли на 8,3% до 188,9 миллиарда рублей, в том числе собственные доходы составили 169 миллиардов рублей. Доля собственных доходов — 89,5% (рост на 7,8% по сравнению с 2024 годом), доля безвозмездных поступлений составила 10,5% (рост на 11,8% по сравнению с 2024 годом).

Объем инвестиций в экономику региона за три года превысил 720 миллиардов рублей. В 2024 году он составил 273 миллиарда рублей. Это почти в два раза больше относительно уровня 2020 года. В первом полугодии 2025 года объем инвестиций составил 114 миллиардов рублей, что на 20% больше аналогичного периода 2024 года. Так, в 2024 году завершена реализация 12 крупных инвестиционных проектов. Создано порядка 2 тысяч рабочих мест. А объем инвестиций составил 27,6 миллиарда рублей. До конца 2026 года планируется завершить еще 40 крупных проектов на сумму более 160 миллиардов рублей.

Миляев пояснил, что в регионе есть три территории с особыми условиями ведения бизнеса — это особая экономическая зона (ОЭЗ) "Узловая" и две территории опережающего развития (ТОР) "Алексин" и "Ефремов". Особое внимание глава региона уделил развитию ОЭЗ "Узловая". Он обратил внимание слушающих, что в настоящее время здесь размещены 28 резидентов и открыто восемь производств. До конца года планируется открыть еще шесть предприятий. Резидентами уже осуществлены инвестиции на сумму порядка 50 миллиардов рублей.

Миляев попросил сенаторов оказать содействие в получении казначейского инфраструктурного кредита на строительство автомобильных дорог в особой экономической зоне "Узловая".

Кроме этого, в своем докладе глава региона подчеркнул важность создания современной дорожной и транспортной инфраструктуры в областном центре. Он сказал, что Калужское шоссе — одна из ключевых транспортных артерий Тулы. Она соединяет город с пригородами, соседними районами, федеральной трассой М-2 "Крым", является продолжением трассы Р-132 "Золотое кольцо", обеспечивает транзитный трафик по направлению Калуга — Тула — Рязань. Кроме того, здесь находятся несколько крупных микрорайонов, Онкологический центр и многофункциональный спортивно-концертный комплекс "Тула Арена". Это существенно повлияло на пропускную способность шоссе.

Губернатор указал, что в настоящее время требуется комплексная реконструкция дороги. Стоимость работ — 13,6 миллиарда рублей. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. Миляев попросил сенаторов поддержать реализацию проекта и включить его в перечень мероприятий по осуществлению дорожной деятельности на 2025-2030 годы.

Сенаторы одобрили инфраструктурный кредит на строительство автомобильных дорог в ОЭЗ "Узловая" и обновление Калужского шоссе.