Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 21.10.2025 (обновлено: 01:07 21.10.2025)
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
ПВО уничтожила в Воронежской области как минимум четыре дрона, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. ПВО уничтожила в Воронежской области как минимум четыре дрона, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Дежурными силами ПВО в двух районах Воронежской области было обнаружено и уничтожено не менее четырех беспилотных летательных аппаратов", — говорится в публикации.
По предварительным данным, никто не пострадал.
"Обломки БПЛА незначительно повредили элемент промышленного сооружения", — уточнил глава региона.
Также губернатор напомнил о сохранении угрозы налета беспилотника в Россошанском и Богучарском районах. Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона.
