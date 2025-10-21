https://ria.ru/20251021/pvo-2049490034.html
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области - РИА Новости, 21.10.2025
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
ПВО уничтожила в Воронежской области как минимум четыре дрона, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T00:32:00+03:00
2025-10-21T00:32:00+03:00
2025-10-21T01:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
богучарский район
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
https://ria.ru/20251020/vsu-2049460151.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
богучарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воронежская область, богучарский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Богучарский район, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили в Воронежской области не менее четырех БПЛА