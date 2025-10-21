Венгерского еврокомиссара требуют уволить из-за обвинений в шпионаже

БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Группа из 60 университетских профессоров обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки венгерского еврокомиссара по охране здоровья и защите животных Оливера Вархели, они сделали это на фоне начала расследования о якобы шпионаже венгерских спецслужб, при этом эти обвинения уже опровергли в Будапеште.

"Мы просим фон дер Ляйен: 1. потребовать от Оливера Вархели подать в отставку в соответствии со статьей 17(6) TEU 2. В противном случае - публично объяснить, почему она этого не делает, несмотря на явную потерю доверия 3. Направить Вархели в суд в соответствии со статьями 245 и 247 ДФЕС с требованием об обязательной отставке и соответствующих санкциях 4. Не заполнять его вакансию, как это предусмотрено статьей 246 ДФЕС", - говорится в обращении, опубликованном в соцсети X.