Венгерского еврокомиссара требуют уволить из-за обвинений в шпионаже
Венгерского еврокомиссара требуют уволить из-за обвинений в шпионаже - РИА Новости, 21.10.2025
Венгерского еврокомиссара требуют уволить из-за обвинений в шпионаже
Группа из 60 университетских профессоров обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки венгерского еврокомиссара по охране...
2025-10-21T16:15:00+03:00
2025-10-21T16:15:00+03:00
2025-10-21T16:15:00+03:00
в мире
будапешт
венгрия
брюссель
урсула фон дер ляйен
золтан ковач
еврокомиссия
евросоюз
будапешт
венгрия
брюссель
В мире, Будапешт, Венгрия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Золтан Ковач, Еврокомиссия, Евросоюз
Венгерского еврокомиссара требуют уволить из-за обвинений в шпионаже
Венгерские профессора попросили у фон дер Ляйен отставки еврокомиссара Вархели
БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости. Группа из 60 университетских профессоров обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием отставки венгерского еврокомиссара по охране здоровья и защите животных Оливера Вархели, они сделали это на фоне начала расследования о якобы шпионаже венгерских спецслужб, при этом эти обвинения уже опровергли в Будапеште.
Представитель Еврокомиссии
Балаж Уйвари 9 октября заявил, что ЕК создаст специальную внутреннюю группу для расследования информации о якобы шпионаже венгерских спецслужб в отношении сотрудников евроинститутов. Венгерское оппозиционное СМИ Direkt36 выпустило статью с заголовком о "разоблачении секретной шпионской сети" венгерских властей. Никаких доказательств причастности Вархели к шпионажу в статье не приводится. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач
заявил, что утверждение о якобы шпионской деятельности венгров в Брюсселе
являются клеветой, организованной иностранными спецслужбами. Вархели также опровергал обвинения в шпионаже в ходе встречи с фон дер Ляйен
, прошедшей 12 октября.
"Мы просим фон дер Ляйен: 1. потребовать от Оливера Вархели подать в отставку в соответствии со статьей 17(6) TEU 2. В противном случае - публично объяснить, почему она этого не делает, несмотря на явную потерю доверия 3. Направить Вархели в суд в соответствии со статьями 245 и 247 ДФЕС с требованием об обязательной отставке и соответствующих санкциях 4. Не заполнять его вакансию, как это предусмотрено статьей 246 ДФЕС", - говорится в обращении, опубликованном в соцсети X.
Вархели занимает пост еврокомиссара по здравоохранению с 2024 года. В 2023 году он, находясь на посту еврокомиссара по вопросам расширения ЕС
, забыл выключить микрофон и назвал евродепутатов "идиотами", что привело к требованиям о его отставке.