Песков ответил на вопрос о предложениях России перед саммитом в Венгрии - РИА Новости, 21.10.2025
13:37 21.10.2025
Песков ответил на вопрос о предложениях России перед саммитом в Венгрии
Песков ответил на вопрос о предложениях России перед саммитом в Венгрии
в мире, россия, сша, москва, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков, венгрия, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Венгрия, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Озвучивание предложений к возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должно быть дискретным процессом для его результативности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это все-таки достаточно дискретный процесс должен быть, в интересах этого самого процесса и его результативности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Москвы новые предложения перед предстоящим саммитом.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею. Как сообщил на прошлой неделе Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава госдепартамента США Марко Рубио созвонятся и встретятся для проработки вопросов по организации саммита РФ - США.
Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров обсудил с Рубио подготовку встречи Путина и Трампа
