Песков ответил на вопрос о предложениях России перед саммитом в Венгрии

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Озвучивание предложений к возможной встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа должно быть дискретным процессом для его результативности, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Лавров и Рубио провели телефонный разговор. Агентство Рейтер со ссылкой на источники также сообщало, что Лавров и Рубио якобы могут встретиться в четверг, 23 октября. Позже CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что якобы ожидавшаяся на этой неделе встреча Лаврова и Рубио "пока отложена".