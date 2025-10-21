Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге жителей одного из домов эвакуировали из-за провала асфальта
02:52 21.10.2025
В Петербурге жителей одного из домов эвакуировали из-за провала асфальта
Жителей дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за провала асфальта, сообщил пресс-центр администрации города. РИА Новости, 21.10.2025
2025
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург, Александр Беглов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей дома в Выборгском районе Петербурга эвакуировали из-за провала асфальта

Жителей дома в Выборгском районе Петербурга эвакуировали из-за провала асфальта

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Жителей дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за провала асфальта, сообщил пресс-центр администрации города.
Выборгском районе произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта... Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по первому Муринскому проспекту", - говорится в сообщении на сайте пресс-центра.
Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
18 октября 2024, 12:59
По данным пресс-центра, губернатор города Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. На месте работают все оперативные службы: специалисты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга", сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения.
Жителей дома разместили в школе №104 и обеспечивают всем необходимым.
"В целях безопасности ограничено движение по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и первого Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ", - добавили в пресс-центре.
Кроме того, по распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" обеспечены всеми необходимыми силами и средствами.
Провал на федеральной автомобильной дороге А-360 Лена в Тындинском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Амурской области ввели режим ЧС из-за провала на трассе
6 августа, 03:53
 
Происшествия
 
 
