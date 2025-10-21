В Петербурге жителей одного из домов эвакуировали из-за провала асфальта

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Жителей дома в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали из-за провала асфальта, сообщил пресс-центр администрации города.
"В Выборгском районе произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта... Пострадавших нет, угрозы жизни людей нет. Проведена эвакуация жителей, проживающих в доме 29/20 по первому Муринскому проспекту", - говорится в сообщении на сайте пресс-центра.
По данным пресс-центра, губернатор города Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации технологического нарушения. На месте работают все оперативные службы: специалисты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга", сотрудники МЧС, правоохранительных органов, здравоохранения.
Жителей дома разместили в школе №104 и обеспечивают всем необходимым.
"В целях безопасности ограничено движение по улице Харченко – от улицы Капитана Воронина и первого Муринского проспекта. В районе технологического нарушения в жилых домах отключен газ", - добавили в пресс-центре.
Кроме того, по распоряжению губернатора начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга" обеспечены всеми необходимыми силами и средствами.
