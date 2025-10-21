https://ria.ru/20251021/peregovory-2049495275.html
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту - РИА Новости, 21.10.2025
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту
Спецслужбы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, заявил в соцсети Х... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:04:00+03:00
2025-10-21T02:04:00+03:00
2025-10-21T05:16:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
https://ria.ru/20251017/vuchich-2048750027.html
https://ria.ru/20251020/slutskij-2049480997.html
венгрия
будапешт
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, юрий ушаков
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Юрий Ушаков, Специальная военная операция на Украине
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту
Кошкович: спецслужбы обеспечат полную безопасность Путина и Трампа в Будапеште