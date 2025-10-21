Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 21.10.2025 (обновлено: 05:16 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/peregovory-2049495275.html
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту - РИА Новости, 21.10.2025
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту
Спецслужбы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, заявил в соцсети Х... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T02:04:00+03:00
2025-10-21T05:16:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_033167c57e765b66ab5b18bdfa921865.jpg
https://ria.ru/20251017/vuchich-2048750027.html
https://ria.ru/20251020/slutskij-2049480997.html
венгрия
будапешт
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022010845_0:0:1660:1245_1920x0_80_0_0_99cd23b76c8e1b9ba3522b0158a91c73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, будапешт, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, юрий ушаков
В мире, Венгрия, Будапешт, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Юрий Ушаков, Специальная военная операция на Украине
В Венгрии раскрыли, что спецслужбы готовят для Путина к его визиту

Кошкович: спецслужбы обеспечат полную безопасность Путина и Трампа в Будапеште

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники спецслужб
Сотрудники спецслужб - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники спецслужб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Спецслужбы обеспечат полную безопасность президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время их встречи в Будапеште, заявил в соцсети Х аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
"Оба президента Трамп и Путин будут в безопасности в Венгрии. <…> Венгерские службы хорошо обучены. Им будут помогать американские и российские специалисты. Защита президентов будет иметь первостепенное значение", — написал эксперт.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Вучич поздравил Орбана с планируемой встречей Путина и Трампа в Будапеште
17 октября, 01:01
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт готов к проведению саммита лидеров России и США и назвал это великой новостью для сторонников мира.
На прошлой неделе Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу глав государств, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии предложил американский лидер, а президент России поддержал идею.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Слуцкий заявил о готовности Европы сорвать встречу Путина и Трампа
Вчера, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенгрияБудапештРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала