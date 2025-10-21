Рейтинг@Mail.ru
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 21.10.2025
07:35 21.10.2025
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 21.10.2025
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС
Палестинцы сами способны обеспечить безопасность на своих территориях, иностранные силы нужны для того, чтобы защитить палестинский народ от Израиля, заявил в... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T07:35:00+03:00
2025-10-21T07:35:00+03:00
в мире
израиль
муса абу марзук
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
в мире, израиль, муса абу марзук, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС

Член политбюро ХАМАС Абу Марзук: палестинцы сами могут обеспечить безопасность

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Палестинцы сами способны обеспечить безопасность на своих территориях, иностранные силы нужны для того, чтобы защитить палестинский народ от Израиля, заявил в интервью РИА Новости член политбюро ХАМАС, глава управления международных отношений движения Муса Абу Марзук.
«
"Мы, палестинский народ, способны обеспечить свою безопасность… Силы правопорядка сектора Газа с первого дня действия соглашения приступили к преследованию зачинщиков беспорядков, поддержанию безопасности в секторе", - заявил Абу Мазрук, отвечая на вопрос агентства о возможном присутствии международных миротворческих сил на территории сектора Газа. По его словам, вопрос должен ставиться "о международных силах для защиты палестинского народа" от действий израильской армии. "Мы поддержим любое решение, обеспечивающее защиту нашего народа", - добавил он.
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
20 октября, 19:50
Собеседник агентства пояснил, что движение обладает всем необходимым для обеспечения собственной безопасности, добавив, что главным препятствием на сегодняшний день является израильское присутствие в секторе Газа.
«
"Основной причиной нестабильности в секторе Газа является израильская армия, и её полный вывод из сектора станет важнейшим шагом на пути к стабилизации ситуации в секторе Газа и поддержанию безопасности в нём", - добавил Мазрук.
Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
Вчера, 02:22
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильМуса Абу МарзукХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Заголовок открываемого материала