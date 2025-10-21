Палестинцы сами способны обеспечить свою безопасность, заявили в ХАМАС

КАИР, 21 окт - РИА Новости. Палестинцы сами способны обеспечить безопасность на своих территориях, иностранные силы нужны для того, чтобы защитить палестинский народ от Израиля, заявил в интервью РИА Новости член политбюро ХАМАС, глава управления международных отношений движения Муса Абу Марзук.

« "Мы, палестинский народ, способны обеспечить свою безопасность… Силы правопорядка сектора Газа с первого дня действия соглашения приступили к преследованию зачинщиков беспорядков, поддержанию безопасности в секторе", - заявил Абу Мазрук, отвечая на вопрос агентства о возможном присутствии международных миротворческих сил на территории сектора Газа. По его словам, вопрос должен ставиться "о международных силах для защиты палестинского народа" от действий израильской армии. "Мы поддержим любое решение, обеспечивающее защиту нашего народа", - добавил он.

Собеседник агентства пояснил, что движение обладает всем необходимым для обеспечения собственной безопасности, добавив, что главным препятствием на сегодняшний день является израильское присутствие в секторе Газа.

« "Основной причиной нестабильности в секторе Газа является израильская армия, и её полный вывод из сектора станет важнейшим шагом на пути к стабилизации ситуации в секторе Газа и поддержанию безопасности в нём", - добавил Мазрук.

Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС . В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.