09:46 21.10.2025
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
общество, псков, октябрьская железная дорога (ожд)
Общество, Псков, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).
"По техническим причинам временно изменяется расписание и маршрут следования ряда пассажирских поездов в Ленинградской и Псковской областях", - говорится в сообщении.
В частности, будет изменен маршрут следования поездов №810 "Ласточка" ПсковСанкт-Петербург и №809 "Ласточка" Санкт-Петербург – Псков. Поезда проследуют через станции Батецкая, Дно. В связи с этим время в пути следования данных поездов увеличится. Пригородный поезд №6507 Луга – Псков также проследует измененным маршрутом через станцию Дно.
