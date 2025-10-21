https://ria.ru/20251021/ozhd-2049527251.html
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов - РИА Новости, 21.10.2025
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская... РИА Новости, 21.10.2025
псков
Общество, Псков, Октябрьская железная дорога (ОЖД)
В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов
ОЖД: расписание и маршрут поездов в Ленинградской и Псковской областях изменятся