В Ленинградской и Псковской областях изменят маршруты поездов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Расписание и маршрут нескольких пассажирских поездов временно изменится в Ленинградской и Псковской областях по техническим причинам, сообщила Октябрьская железная дорога (ОЖД).

