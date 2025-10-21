https://ria.ru/20251021/opasnost-2049547064.html
В Кингисеппском районе Ленинградской области отменили опасность БПЛА
В Кингисеппском районе Ленинградской области отменили опасность БПЛА
В Кингисеппском районе Ленинградской области отменили опасность БПЛА
21.10.2025
В Кингисеппском районе Ленинградской области отменили тревогу после запуска БПЛА
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт - РИА Новости. Опасность БПЛА отменена в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал об опасности БПЛА в воздушном пространстве Кингисеппского района.
"Отбой воздушной опасности в воздушном пространстве Кингисеппского района", - написал Дрозденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что зафиксирован несанкционированный запуск БПЛА. В отношении лица, осуществившего запуск, будут приняты административные меры.