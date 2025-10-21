Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга разработали серию соединений с люминесцентными и противоопухолевыми свойствами для применения в онкотерапии и биовизуализации, сообщило Минобрнауки.

"Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН , Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и Санкт-Петербургского государственного университета разработали серию комплексов редкоземельных металлов, которые обладают противоопухолевой активностью и эффективной люминесценцией, что делает их перспективными соединениями для онкотерапии и биовизуализации", — говорится в релизе.

Как пояснили в ведомстве, при изучении биологической активности комплексных соединений возникает проблема определения проникновения лекарственного средства в клетки и ткани и его локализации. Помочь в этом могут биологически активные вещества с выраженными фотолюминесцентными свойствами.

Новая разработка — это комплексы редкоземельных металлов с анионами тиофенкарбоновой кислоты и фенантролином. Они проявляют высокую противоопухолевую активность в отношении раковых клеток яичников, молочной железы, колоректального рака и рака легких, отметили в Минобрнауки.

"Металлокомплексы — это соединения, состоящие из атома металла — комплексообразователя и органических молекул — лигандного окружения. Варьируя лигандное окружение, можно регулировать свойства полученных соединений. <…> Нам удалось подобрать оптимальное лигандное окружение, которое усилило люминесцентные свойства, цитотоксическую селективность и устойчивость лантаноидных комплексов", — рассказала заведующая Лабораторией новых антибактериальных координационных соединений ИОНХ РАН, кандидат химических наук Марина Уварова.

По ее словам, это сочетание свойств позволит приблизиться к пониманию механизма действия таких комплексов на клетки с помощью клеточной визуализации.