Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:59 21.10.2025 (обновлено: 15:07 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/onkoterapiya-2049520870.html
Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии
Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии - РИА Новости, 21.10.2025
Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии
Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга разработали серию соединений с люминесцентными и противоопухолевыми свойствами для применения в онкотерапии и... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T08:59:00+03:00
2025-10-21T15:07:00+03:00
наука
наука
россия
москва
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_21e5144cccefef18a999a82d9f5a162d.jpg
https://ria.ru/20251020/nauka-2048898560.html
https://ria.ru/20251021/zuby-2049498685.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940089509_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_da79136814527afe1a64c4961249af9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, россия, москва, российская академия наук
Наука, Наука, Россия, Москва, Российская академия наук
Российские ученые разработали перспективные соединения для онкотерапии

Минобрнауки: в России создали новые соединения с противоопухолевой активностью

© iStock.com / EugeneonlineВ лаборатории
В лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / Eugeneonline
В лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга разработали серию соединений с люминесцентными и противоопухолевыми свойствами для применения в онкотерапии и биовизуализации, сообщило Минобрнауки.
"Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина и Санкт-Петербургского государственного университета разработали серию комплексов редкоземельных металлов, которые обладают противоопухолевой активностью и эффективной люминесценцией, что делает их перспективными соединениями для онкотерапии и биовизуализации", — говорится в релизе.
Образцы веществ в лаборатории вуза - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Ученые создали новый антибиотик
20 октября, 07:00
Как пояснили в ведомстве, при изучении биологической активности комплексных соединений возникает проблема определения проникновения лекарственного средства в клетки и ткани и его локализации. Помочь в этом могут биологически активные вещества с выраженными фотолюминесцентными свойствами.
Новая разработка — это комплексы редкоземельных металлов с анионами тиофенкарбоновой кислоты и фенантролином. Они проявляют высокую противоопухолевую активность в отношении раковых клеток яичников, молочной железы, колоректального рака и рака легких, отметили в Минобрнауки.
"Металлокомплексы — это соединения, состоящие из атома металла — комплексообразователя и органических молекул — лигандного окружения. Варьируя лигандное окружение, можно регулировать свойства полученных соединений. <…> Нам удалось подобрать оптимальное лигандное окружение, которое усилило люминесцентные свойства, цитотоксическую селективность и устойчивость лантаноидных комплексов", — рассказала заведующая Лабораторией новых антибактериальных координационных соединений ИОНХ РАН, кандидат химических наук Марина Уварова.
По ее словам, это сочетание свойств позволит приблизиться к пониманию механизма действия таких комплексов на клетки с помощью клеточной визуализации.
Таким образом, открываются перспективы для создания новых соединений, которые могут использоваться в системах адресной доставки препаратов, биомаркерах и оптических сенсорах, заключили в Минобрнауки.
Стоматолог смотрит снимок полости рта - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Ученые выявили связь между быстрым выпадением зубов и риском смерти
Вчера, 02:48
 
НаукаНаукаРоссияМоскваРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала