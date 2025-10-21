Татьяна Навка представила планы на осень и зиму

Татьяна Навка выступает на творческом вечере "Больше чем шоу" в многофункциональном спортивном комплексе "Навка Арена" в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подвела итоги летнего сезона и рассказала, какие шоу будут показаны в осенне-зимний период.

Так, спектакль "Вечера на хуторе", поставленный по мотивам произведений Николая Гоголя, собирал почти ежедневные аншлаги в "Сочи Парке". В этом году парк развлечений и компания NAVKA SHOW отметили пятилетие сотрудничества, его планируют развивать.

Показы музыкального ледового шоу "Аленький цветочек" в ЛДС "Айсберг" (Сириус) длились с 13 июня по 5 октября. Эти гастроли стали самыми масштабными для компании, отмечают в пресс-службе.

Также олимпийская чемпионка поделилась планами на будущий осенне-зимний сезон. В Пекине представят ледовую сказку "Спящая красавица". В представлении примут участие Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева, Анна Щербакова, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Максим Ковтун и другие фигуристы. Всего пройдут пять представлений.

С 1 по 9 ноября на льду NAVKA ARENA представят шоу "Лебединое озеро". Роль Одиллии в нем исполнит Валиева.

Свое юбилейное шоу "Больше, чем шоу" Навка представит в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. В нем выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы.

Также в Москве покажут новое шоу "Золушка". Cказка превратится в высокотехнологичное, насыщенное мультимедийными приемами и технически сложными трюками представление. Показы пройдут с 19 декабря по 8 января в ДС "Мегаспорт" в Москве.

Зимний сезон на NAVKA ARENA закроет "История любви Шахерезады", показы запланированы на даты с 13 по 23 февраля 2026 года.