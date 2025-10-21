В Тюмени вычислили, как увеличить добычу нефти с помощью горения

«

"Технология заключается в закачке воздуха в пласт и в создании условий для образования устойчивого фронта горения нефти. При горении выделяется тепло, а вязкость оставшейся нефти снижается, что облегчает ее добычу. Эта недорогая по сравнению с другими тепловыми методами технология подходит для добычи залежей сверхвысоковязкой нефти. Однако для ее внедрения нужно предварительно, с помощью физико-математического моделирования, определить эффективные параметры воздействия", — рассказал он.