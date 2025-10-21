В Тюмени вычислили, как увеличить добычу нефти с помощью горения

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Увеличить добычу сверхвысоковязкой нефти поможет новый недорогой метод моделирования внутрипластового горения ископаемого топлива, считают ученые ТюмГУ. Результаты исследования опубликованы в Journal of Engineering Physics and Thermophysics.
Для обеспечения энергетической безопасности России необходимо увеличить добычу высоковязкой и сверхвысоковязкой нефти, на которую сегодня приходится, по оценкам специалистов, около 70 процентов запасов углеводородов страны, утверждают специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
В число наиболее перспективных методов повышения нефтеотдачи входит метод внутрипластового горения, рассказал один из авторов исследования, сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Школы естественных наук ТюмГУ Александр Гильманов.
В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти
15 апреля 2024, 03:00
«
"Технология заключается в закачке воздуха в пласт и в создании условий для образования устойчивого фронта горения нефти. При горении выделяется тепло, а вязкость оставшейся нефти снижается, что облегчает ее добычу. Эта недорогая по сравнению с другими тепловыми методами технология подходит для добычи залежей сверхвысоковязкой нефти. Однако для ее внедрения нужно предварительно, с помощью физико-математического моделирования, определить эффективные параметры воздействия", — рассказал он.
Ученые ТюмГУ разработали упрощенный подход к такому моделированию. Они создали одномерную физико-математическую модель на основе баланса массы окислителя, нефти, воды и продуктов горения и уравнений их движения в пористой среде.
"Нам удалось впервые предложить простой подход к моделированию поведения окислителя, нефти, воды и продуктов горения в пласте. Мы также определили эффективные параметры технологии внутрипластового горения", — сообщил Гильманов.
В ближайшем будущем ученые планируют сравнить результаты расчетов с фактическими данными, протестировать разработку на месторождении и добиться повышения эффективности технологии внутрипластового горения.
Ранее ученые ТюмГУ нашли способ оптимизации процесса циклического воздействия водяного пара на нефтяной пласт и предложили способ увеличения скорости и объема добычи высоковязкой нефти из горизонтальных скважин за счет подбора наилучшего алгоритма такого воздействия.