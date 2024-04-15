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В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти - РИА Новости, 15.04.2024
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Наука
 
03:00 15.04.2024 (обновлено: 10:45 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/nauka-1939277474.html
В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти
В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти - РИА Новости, 15.04.2024
В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти
Способ повысить на 20-40% добычу высоковязкой нефти предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов исследования, это можно реализовать за счет оптимизации процесса... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T03:00
2024-04-15T10:45
наука
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
нефть
тюмень
тюменский государственный университет
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Способ повысить на 20-40% добычу высоковязкой нефти предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов исследования, это можно реализовать за счет оптимизации процесса циклического воздействия водяного пара на нефтяной пласт. Результаты опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Сегодня для увеличения добычи нефти и обеспечения энергетической безопасности России необходимо повышать эффективность извлечения углеводородов из подземных пластов – подземной пористой среды, состоящей из горной породы и пустот, заполненных нефтью и водой, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Речь идет, в том числе и о высоковязкой нефти, которая плохо притекает к скважине и для извлечения которой требуются специальные методы.Для снижения вязкости нефти можно применять метод пароциклического воздействия. Он состоит в циклической закачке в пласт горячего пара (закачка пара – выдержка на конденсацию пара для теплообмена с нефтью и пластом – добыча нефти). Исследователи ТюмГУ научились определять параметры пароциклического воздействия с учетом движения пара в пласте под землей.&quot;Мы установили, что на эффективность пароциклического воздействия и длительность стадий процесса в наибольшей степени влияют толщина пласта, доля пара в закачиваемой пароводяной смеси и расход закачиваемого пара (сколько пара закачиваем в единицу времени)&quot;, – рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Физико-технического института ТюмГУ Александр Гильманов.По его словам, это позволяет оптимизировать процесс закачки пара через скважину в пласт и извлекать из него больше нефти, а также определять оптимальную длительность стадий процесса (сколько времени закачивать пар, сколько времени закрывать скважину для конденсации пара в пласте и обмена теплотой пара с нефтью, сколько времени добывать нефть)."Такая оптимизация может повысить количество добываемой нефти за год на 20-40%. Результаты работы могут быть использованы для повышения энергетической безопасности России", – отметил Гильманов.Исследователи отмечают, что существующие исследования параметров пароциклического воздействия с использованием гидродинамических симуляторов требуют задания большого количества параметров, которые не всегда известны, а также длительных расчетов.В свою очередь, ученые ТюмГУ предложили упрощенный подход к моделированию, который впервые учитывает изменение плотности воды при изменении температуры и давления. Они применяли математическое моделирование и решение уравнений с помощью численных методов на компьютере. В будущем исследователи планируют связать эту модель с моделью движения пара по скважине и учесть изменение содержания пара в поступающей смеси.Результаты ученых продолжают исследование 2023 года. Работа проводилась в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты.
https://ria.ru/20231120/nauka-1910071054.html
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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, нефть, тюмень, тюменский государственный университет, химия
Наука, Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Нефть, Тюмень, Тюменский государственный университет, Химия

В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти

© iStock.com / SimonSkafarДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© iStock.com / SimonSkafar
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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Способ повысить на 20-40% добычу высоковязкой нефти предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов исследования, это можно реализовать за счет оптимизации процесса циклического воздействия водяного пара на нефтяной пласт. Результаты опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.
Сегодня для увеличения добычи нефти и обеспечения энергетической безопасности России необходимо повышать эффективность извлечения углеводородов из подземных пластов – подземной пористой среды, состоящей из горной породы и пустот, заполненных нефтью и водой, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Речь идет, в том числе и о высоковязкой нефти, которая плохо притекает к скважине и для извлечения которой требуются специальные методы.
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Для снижения вязкости нефти можно применять метод пароциклического воздействия. Он состоит в циклической закачке в пласт горячего пара (закачка пара – выдержка на конденсацию пара для теплообмена с нефтью и пластом – добыча нефти). Исследователи ТюмГУ научились определять параметры пароциклического воздействия с учетом движения пара в пласте под землей.
«

"Мы установили, что на эффективность пароциклического воздействия и длительность стадий процесса в наибольшей степени влияют толщина пласта, доля пара в закачиваемой пароводяной смеси и расход закачиваемого пара (сколько пара закачиваем в единицу времени)", – рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Физико-технического института ТюмГУ Александр Гильманов.

По его словам, это позволяет оптимизировать процесс закачки пара через скважину в пласт и извлекать из него больше нефти, а также определять оптимальную длительность стадий процесса (сколько времени закачивать пар, сколько времени закрывать скважину для конденсации пара в пласте и обмена теплотой пара с нефтью, сколько времени добывать нефть).
"Такая оптимизация может повысить количество добываемой нефти за год на 20-40%. Результаты работы могут быть использованы для повышения энергетической безопасности России", – отметил Гильманов.
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Исследователи отмечают, что существующие исследования параметров пароциклического воздействия с использованием гидродинамических симуляторов требуют задания большого количества параметров, которые не всегда известны, а также длительных расчетов.
В свою очередь, ученые ТюмГУ предложили упрощенный подход к моделированию, который впервые учитывает изменение плотности воды при изменении температуры и давления. Они применяли математическое моделирование и решение уравнений с помощью численных методов на компьютере. В будущем исследователи планируют связать эту модель с моделью движения пара по скважине и учесть изменение содержания пара в поступающей смеси.
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Результаты ученых продолжают исследование 2023 года. Работа проводилась в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты.
 
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