https://ria.ru/20240415/nauka-1939277474.html

В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти

В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти - РИА Новости, 15.04.2024

В России придумали, как увеличить до 40% добычу высоковязкой нефти

Способ повысить на 20-40% добычу высоковязкой нефти предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов исследования, это можно реализовать за счет оптимизации процесса... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T03:00

2024-04-15T03:00

2024-04-15T10:45

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тюменский государственный университет

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МОСКВА, 15 апр – РИА Новости. Способ повысить на 20-40% добычу высоковязкой нефти предложили ученые ТюмГУ. По словам авторов исследования, это можно реализовать за счет оптимизации процесса циклического воздействия водяного пара на нефтяной пласт. Результаты опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Сегодня для увеличения добычи нефти и обеспечения энергетической безопасности России необходимо повышать эффективность извлечения углеводородов из подземных пластов – подземной пористой среды, состоящей из горной породы и пустот, заполненных нефтью и водой, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Речь идет, в том числе и о высоковязкой нефти, которая плохо притекает к скважине и для извлечения которой требуются специальные методы.Для снижения вязкости нефти можно применять метод пароциклического воздействия. Он состоит в циклической закачке в пласт горячего пара (закачка пара – выдержка на конденсацию пара для теплообмена с нефтью и пластом – добыча нефти). Исследователи ТюмГУ научились определять параметры пароциклического воздействия с учетом движения пара в пласте под землей."Мы установили, что на эффективность пароциклического воздействия и длительность стадий процесса в наибольшей степени влияют толщина пласта, доля пара в закачиваемой пароводяной смеси и расход закачиваемого пара (сколько пара закачиваем в единицу времени)", – рассказал сотрудник кафедры моделирования физических процессов и систем Физико-технического института ТюмГУ Александр Гильманов.По его словам, это позволяет оптимизировать процесс закачки пара через скважину в пласт и извлекать из него больше нефти, а также определять оптимальную длительность стадий процесса (сколько времени закачивать пар, сколько времени закрывать скважину для конденсации пара в пласте и обмена теплотой пара с нефтью, сколько времени добывать нефть)."Такая оптимизация может повысить количество добываемой нефти за год на 20-40%. Результаты работы могут быть использованы для повышения энергетической безопасности России", – отметил Гильманов.Исследователи отмечают, что существующие исследования параметров пароциклического воздействия с использованием гидродинамических симуляторов требуют задания большого количества параметров, которые не всегда известны, а также длительных расчетов.В свою очередь, ученые ТюмГУ предложили упрощенный подход к моделированию, который впервые учитывает изменение плотности воды при изменении температуры и давления. Они применяли математическое моделирование и решение уравнений с помощью численных методов на компьютере. В будущем исследователи планируют связать эту модель с моделью движения пара по скважине и учесть изменение содержания пара в поступающей смеси.Результаты ученых продолжают исследование 2023 года. Работа проводилась в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты.

https://ria.ru/20231120/nauka-1910071054.html

https://ria.ru/20230927/nauka-1898745833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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наука, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, нефть, тюмень, тюменский государственный университет, химия