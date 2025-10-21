Нарышкин предупредил о подготовке морских диверсий британской разведкой

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Лондон после подрыва "Северных потоков" проверяет границы дозволенного, готовя диверсии в Балтийском и Черном морях, заявил директор СВР Сергей Нарышкин на заседании СОРБ в Самарканде.
"Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов "Северный поток", продолжают тестировать границы дозволенного в отношении еэсовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях", — говорится в тексте его речи, опубликованной на сайте Службы внешней разведки.
На прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников рассказал о планах Британии и Украины провести диверсии против "Турецкого потока". По данным службы, Украина совместно с МИ-6 хочет организовать атаки на объекты критической инфраструктуры, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров и боевых пловцов.
Бортников обвинил Лондон в срыве урегулирования и участии в теракте против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях в июне. Именно Британия настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией, призывает к отправке войск на Украину и продвигает тему создания там бесполетной зоны, добавил он.