В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС - РИА Новости, 21.10.2025
17:06 21.10.2025
В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС
в мире
мьянма
иван мельников
мьянма
в мире, мьянма, иван мельников
В мире, Мьянма, Иван Мельников
В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС

Мельников: в Мьянме остаются не менее 3 невольничьих колл-центров с россиянами

© Фото : пресс-офис ВЭФФлаг Мьянмы на карте
Флаг Мьянмы на карте . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Мьянме остаётся ещё не менее трёх невольничьих колл-центров, где могут удерживаться несколько десятков россиян, заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.
Правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне, сообщил в понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media.
"Как минимум есть три, а то и четыре больших центра в этом регионе… По моим сведениям, к сожалению, есть и в других центрах наши соотечественники – несколько десятков человек. Но это предварительные данные", – сказал глава ЕКЦС РИА Новости.
Освобожденный армией Мьянмы колл-центр – тот самый, в котором содержалась освобожденная ранее россиянка Дашима Очирнимаева, добавил Мельников.
"В самом этом колл-центре было не менее трех тысяч людей. Сколько среди них наших граждан – пока точной информации нет, я жду ее на днях, потому что, как я понимаю, пока они в Мьянме находятся. Это предварительная моя информация", – рассказал он.
Освобожденная гражданка РФ, ранее похищенная в Бангкоке и вывезенная в Мьянму для работы в мошенническом колл-центре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
В ЕКЦС прокомментировали освобождение россиянки из колл-центра в Мьянме
7 октября, 10:25
 
В миреМьянмаИван Мельников
 
 
