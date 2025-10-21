В Мьянме остаются невольничьи колл-центры с россиянами, заявили в ЕКЦС

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В Мьянме остаётся ещё не менее трёх невольничьих колл-центров, где могут удерживаться несколько десятков россиян, заявил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников.

Правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались иностранцы, в том числе ранее освобожденные оттуда россияне, сообщил в понедельник мьянманский новостной портал Eleven Media.

"Как минимум есть три, а то и четыре больших центра в этом регионе… По моим сведениям, к сожалению, есть и в других центрах наши соотечественники – несколько десятков человек. Но это предварительные данные", – сказал глава ЕКЦС РИА Новости.

Освобожденный армией Мьянмы колл-центр – тот самый, в котором содержалась освобожденная ранее россиянка Дашима Очирнимаева, добавил Мельников