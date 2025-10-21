https://ria.ru/20251021/moskva-2049576326.html
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда - РИА Новости, 21.10.2025
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда
Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но обеспечивает комфортную... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:44:00+03:00
2025-10-21T13:44:00+03:00
2025-10-21T13:44:00+03:00
москва
сергей собянин
инна святенко
совет федерации рф
московская городская дума
москва
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперед, заявила РИА Новости вице-спикер Совфеда, представитель от Мосгордумы в СФ Инна Святенко.
Собянин
вступил в должность мэра Москвы
15 лет назад: 21 октября 2010 года.
"Под его руководством столица превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но и обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперёд - в самом широком смысле", - сказала Святенко
.
Вице-спикер Совфеда
отметила, что Собянин из года в год повышает стандарт комфортного проживания в столице, реализует программы для москвичей разных возрастов и принимает смелые решения в управлении городом, в основе которых инициативы граждан.
"Ещё десять лет назад, когда в городе начиналось какое-либо строительство или благоустройство, многие москвичи задавались вопросами "зачем?" и "для чего?". Со временем сомнения уступили место доверию. Столичные объекты обновились - современные школы, поликлиники и культурные центры стали визитной карточкой социальной инфраструктуры", - добавила она.