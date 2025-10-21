Рейтинг@Mail.ru
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда - РИА Новости, 21.10.2025
13:44 21.10.2025
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда - РИА Новости, 21.10.2025
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда
Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но обеспечивает комфортную... РИА Новости, 21.10.2025
москва
сергей собянин
инна святенко
совет федерации рф
московская городская дума
москва
москва, сергей собянин, инна святенко, совет федерации рф, московская городская дума
Москва, Сергей Собянин, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, Московская городская дума
Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда

Святенко заявила, что Москва под руководством Собянина стала современным городом

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперед, заявила РИА Новости вице-спикер Совфеда, представитель от Мосгордумы в СФ Инна Святенко.
Собянин вступил в должность мэра Москвы 15 лет назад: 21 октября 2010 года.
"Под его руководством столица превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но и обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперёд - в самом широком смысле", - сказала Святенко.
Вице-спикер Совфеда отметила, что Собянин из года в год повышает стандарт комфортного проживания в столице, реализует программы для москвичей разных возрастов и принимает смелые решения в управлении городом, в основе которых инициативы граждан.
"Ещё десять лет назад, когда в городе начиналось какое-либо строительство или благоустройство, многие москвичи задавались вопросами "зачем?" и "для чего?". Со временем сомнения уступили место доверию. Столичные объекты обновились - современные школы, поликлиники и культурные центры стали визитной карточкой социальной инфраструктуры", - добавила она.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Политики и эксперты подвели итоги 15 лет работы Собянина в Москве
Вчера, 07:02
 
МоскваСергей СобянинИнна СвятенкоСовет Федерации РФМосковская городская дума
 
 
