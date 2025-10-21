Москва при Собянине стала современным городом, заявила вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва под руководством мэра столицы Сергея Собянина превратилась в современный город, который не просто отвечает ожиданиям жителей, но обеспечивает комфортную жизнь на многие десятилетия вперед, заявила РИА Новости вице-спикер Совфеда, представитель от Мосгордумы в СФ Инна Святенко.

"Ещё десять лет назад, когда в городе начиналось какое-либо строительство или благоустройство, многие москвичи задавались вопросами "зачем?" и "для чего?". Со временем сомнения уступили место доверию. Столичные объекты обновились - современные школы, поликлиники и культурные центры стали визитной карточкой социальной инфраструктуры", - добавила она.