Бельгия призвала к участию Украины и ЕС в переговорах Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. МИД Бельгии принял к сведению возможность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште и призывает к участию ЕС и Украины, заявил РИА Новости в ведомстве.
"Бельгия приняла к сведению объявление о возможной встрече в Будапеште. Она напоминает, что любая инициатива, направленная на установление мира на Украине, должна быть поддержана при условии полного уважения международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Бельгия считает, что любая заслуживающая доверия дискуссия о мире или прекращении огня должна вестись при полном участии Украины и ЕС", - сказали в пресс-службе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что понимания о точной дате встречи Путина и Трампа сейчас нет, а работа по подготовке предстоит непростая.
На прошлой неделе президент Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште . По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
