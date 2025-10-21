Бельгия призвала к участию Украины и ЕС в переговорах Путина и Трампа

БРЮССЕЛЬ, 21 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. МИД Бельгии принял к сведению возможность встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште и призывает к участию ЕС и Украины, заявил РИА Новости в ведомстве.