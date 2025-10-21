Рейтинг@Mail.ru
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
18:14 21.10.2025 (обновлено: 19:42 21.10.2025)
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров - РИА Новости, 21.10.2025
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров
Призывы к перемирию на Украине без устранения первопричин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2025
2025
Призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям, заявил Лавров

Лавров: призывы к перемирию на Украине противоречат договоренностям на Аляске

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Призывы к перемирию на Украине без устранения первопричин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Те, кто сейчас стал убеждать наших американских коллег, чтобы они изменили свою позицию и не стали добиваться долгосрочного, устойчивого урегулирования, а просто остановиться, а потом пусть история рассудит <…> Мы знаем, кто этим занимается. Этим занимаются европейские покровители и хозяева Зеленского. Но такой подход означает полную противоположность тому, на чем расстались президенты Трамп и Путин в Анкоридже, когда договорились на первопричинах сконцентрироваться", — сказал он на пресс-конференции после переговоров с коллегой из Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Лавров высказался о призывах Европы к перемирию на Украине
Вчера, 16:48
Лавров подчеркнул, что прекращение огня прямо сейчас означало бы только то, что значительная часть Украины остается под руководством нацистского режима, где запрещен русский язык.
Россия не изменила позиции, достигнутой на встрече на Аляске, и готова двигаться в этом направлении, добавил министр, отметив, что говорил об этом вчера в телефонной беседе с госсекретарем США Марко Рубио.
В Кремле оценили вероятность совместного рейса Путина и Трампа в Будапешт
Вчера, 13:35

Переговоры Путина и Трампа

Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. После разговора глава Белого дома объявил, что намерен провести встречу со своим российским коллегой в Будапеште.
Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что столицу Венгрии предложил Трамп, а Путин поддержал идею.
Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа началась с вечера четверга.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва ожидает от саммита возможности продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования. Он добавил, что подготовка к встрече лидеров пока не стартовала в полном объеме, но начнется уже скоро.
Зачем нужны переговоры Путина с Трампом
18 октября, 08:00

 
