Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 21.10.2025 (обновлено: 13:47 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/kreml-2049577057.html
В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора
В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора - РИА Новости, 21.10.2025
В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора
Вклад заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора трудно переоценить, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:46:00+03:00
2025-10-21T13:47:00+03:00
общество
россия
геннадий онищенко
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия образования
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/83/916438364_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_af0ea13609a0c6767fb53eb5d38d2d45.jpg
https://ria.ru/20251021/orvi-2049489590.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/83/916438364_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_95409d10da53f40fc50f0e6b7e118ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, геннадий онищенко, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия образования, российская академия наук
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия образования, Российская академия наук
В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора

Песков: вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора трудно переоценить

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вклад заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский государственный и научный деятель, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отмечает во вторник 75-летие.
"Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы, и, в целом, конечно, он очень здорово в свое время работал, возглавляя Роспотребнадзор, и продолжает свою деятельность", - сказал Песков журналистам.
Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 2004 по 2013 год. В этой должности он был сторонником жестких запретительных мер и повышения акцизов на водку и на табак, инициировал многочисленные запреты на импорт в Россию разнообразных продуктов из стран СНГ - вина, минералки, молочной продукции. Боролся с распространением птичьего и свиного гриппа. Занимался вопросами окружающей среды и природопользования, экологической безопасности, генно-инженерной деятельности, государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.
Он внес существенный вклад в изучение эпидемиологии и организации борьбы с особо опасными эмерджентными инфекциями, ВИЧ-инфекцией, сыпным тифом и другими заболеваниями.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом
Вчера, 00:20
 
ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия образованияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала