В Кремле оценили вклад Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Вклад заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко в налаживание работы Роспотребнадзора трудно переоценить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский государственный и научный деятель, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отмечает во вторник 75-летие.
"Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы, и, в целом, конечно, он очень здорово в свое время работал, возглавляя Роспотребнадзор, и продолжает свою деятельность", - сказал Песков журналистам.
Онищенко возглавлял Роспотребнадзор с 2004 по 2013 год. В этой должности он был сторонником жестких запретительных мер и повышения акцизов на водку и на табак, инициировал многочисленные запреты на импорт в Россию разнообразных продуктов из стран СНГ - вина, минералки, молочной продукции. Боролся с распространением птичьего и свиного гриппа. Занимался вопросами окружающей среды и природопользования, экологической безопасности, генно-инженерной деятельности, государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции.
Он внес существенный вклад в изучение эпидемиологии и организации борьбы с особо опасными эмерджентными инфекциями, ВИЧ-инфекцией, сыпным тифом и другими заболеваниями.