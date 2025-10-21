Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото

В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы

БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. У Евросоюза не хватает средств на финансирование Украины в 2026-2027 годах, поэтому их хотят занять под замороженные российские активы, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

« "Мы работаем над дополнительными решениями, такими как репарационный кредит. Мы обеспечили бы Украину стабильным и предсказуемым источником финансирования, используя обездвиженные российские активы", — сказал он в Европарламенте.

Он подчеркнул, что предложение Еврокомиссии не предполагает конфискацию активов. По его утверждению, это якобы обеспечит "полное соблюдение обязательств" по международному праву.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.