В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 21.10.2025 (обновлено: 23:31 21.10.2025)
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы - РИА Новости, 21.10.2025
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы
У Евросоюза не хватает средств на финансирование Украины в 2026-2027 годах, поэтому их хотят занять под замороженные российские активы, заявил еврокомиссар... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
украина
россия
валдис домбровскис
евросоюз
европарламент
еврокомиссия
специальная военная операция на украине
украина
россия
Наталья Макарова
Наталья Макарова
в мире, украина, россия, валдис домбровскис, евросоюз, европарламент, еврокомиссия, экономика, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Россия, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Европарламент, Еврокомиссия, Специальная военная операция на Украине, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
В ЕК объяснили кредит для Украины под российские активы

Домбровскис объяснил необходимость кредита под активы РФ нехваткой средств у ЕС

Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской комиссии в Брюсселе
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннер с символикой Евросоюза на здании Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 окт — РИА Новости. У Евросоюза не хватает средств на финансирование Украины в 2026-2027 годах, поэтому их хотят занять под замороженные российские активы, заявил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
«

"Мы работаем над дополнительными решениями, такими как репарационный кредит. Мы обеспечили бы Украину стабильным и предсказуемым источником финансирования, используя обездвиженные российские активы", — сказал он в Европарламенте.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
"Дорого обойдется". На Западе испугались из-за аферы с российскими активами
20 октября, 20:20
Он подчеркнул, что предложение Еврокомиссии не предполагает конфискацию активов. По его утверждению, это якобы обеспечит "полное соблюдение обязательств" по международному праву.

Ситуация с замороженными средствами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали почти половину валютных резервов России. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Киеву 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Киеву хватит денег только до конца первого квартала 2026 года, пишут СМИ
Вчера, 16:23
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы. Она подчеркнула, что Киев обязан будет вернуть этот заем, только если Москва выплатит "репарации". При этом внутри Евросоюза нет согласия по этому вопросу.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, а идеи идеи о выплате Россией неких репараций представитель МИД Мария Захарова называла оторванными от реальности. В качестве ответной меры Москва также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "C". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эксперт раскрыла, к чему приведет использование Европой российских активов
Вчера, 14:37
 
