ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
05:37 21.10.2025
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. РИА Новости, 21.10.2025
в мире
израиль
египет
каир (город)
муса абу марзук
абдель фаттах ас-сиси
хамас
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, израиль, египет, каир (город), муса абу марзук, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Муса Абу Марзук, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Мы считаем, что оккупация (Израиль - ред.) ответственна в первую очередь за разрушение сектора, поэтому она должна взять на себя расходы по восстановлению", - сказал Абу Марзук.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что в ноябре в Каире состоится конференция по восстановлению сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
