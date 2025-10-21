https://ria.ru/20251021/hamas-2049508747.html
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль - РИА Новости, 21.10.2025
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T05:37:00+03:00
2025-10-21T05:37:00+03:00
2025-10-21T05:37:00+03:00
в мире
израиль
египет
каир (город)
муса абу марзук
абдель фаттах ас-сиси
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
https://ria.ru/20251020/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
каир (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, каир (город), муса абу марзук, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, Египет, Каир (город), Муса Абу Марзук, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
ХАМАС считает, что за разрушение Газы отвечает Израиль
ХАМАС: Израиль должен взять на себя расходы по восстановлению сектора Газа