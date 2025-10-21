https://ria.ru/20251021/hamas-2049496792.html
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
Палестинское движение ХАМАС будет работать со всеми палестинскими фракциями над формированием единого национального видения, заявил РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 21.10.2025
каир (город)
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
Абу Марзук: ХАМАС будет работать со всеми палестинскими фракциями