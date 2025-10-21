Рейтинг@Mail.ru
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями - РИА Новости, 21.10.2025
02:22 21.10.2025
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями
Палестинское движение ХАМАС будет работать со всеми палестинскими фракциями над формированием единого национального видения, заявил РИА Новости член политбюро... РИА Новости, 21.10.2025
2025
Новости
В ХАМАС заявили о готовности работать с палестинскими фракциями

Абу Марзук: ХАМАС будет работать со всеми палестинскими фракциями

© AP Photo / Abdel Kareem HanaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Сектор Газа. Архивное фото
КАИР, 21 окт - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС будет работать со всеми палестинскими фракциями над формированием единого национального видения, заявил РИА Новости член политбюро движения Муса Абу Марзук.
"Движение ХАМАС имеет полное представление о следующем этапе - не только в секторе Газа, но и на Западном берегу тоже. Мы будем работать со всеми палестинскими фракциями над формированием единого национального видения, основанного на правах нашего народа и внутреннем консенсусе", - сказал Абу Марзук.
Делегация ХАМАС прибыла в воскресенье в египетскую столицу Каир для обсуждения реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Движение обсудит соглашение с посредниками и палестинскими фракциями и силами.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Трамп пригрозил уничтожить ХАМАС
