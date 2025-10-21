Признали поражение. Сосед России избавился от архитектора "второго фронта"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Германия отозвала посла из Тбилиси, после того как его обвинили во вмешательство во внутренние дела Грузии. В результате скандала уровень дипломатических отношений могут понизить. Не исключено, что некоторые другие участники ЕС последуют примеру Берлина. О том, как развиваются события в закавказской республике, — в материале РИА Новости.

Берлинская стена

Глава диппредставительства Петер Фишер отбыл на родину для консультаций и определения дальнейших действий. "Руководство Грузии уже много месяцев ведет кампанию против Евросоюза и Германии. <...> В связи с этим министр иностранных дел Йоханнес Водеполь принял решение о возвращении посла", — говорится в заявлении берлинского ведомства.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси © AP Photo / Zurab Tsertsvadze Беспорядки после митинга оппозиции в Тбилиси

Фишер публично поддерживал грузинскую оппозицию, в том числе посещал судебные процессы против ее представителей. Его отъезду в Тбилиси нисколько не огорчились. По мнению премьер-министра Ираклия Кобахидзе, он напрямую вмешивался во внутренние дела страны и пытался подорвать независимость судебной системы.

"Вместо того чтобы выступать мостом между правительствами, Фишер предпочел стать стеной между нашими странами и правительствами. Это прискорбно", — отметил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Но выразил надежду, что отзыв посла — шаг не к понижению уровня дипломатических отношений, а к их перезагрузке. В том же духе высказался председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.

"Этот дипломат нарушил все правила, основанные на Венской конвенции. Мы хорошо помним его встречи с радикалами, оскорбительные тексты, давление на суд, аренду недвижимости у непримиримого оппозиционера. Было бы желательно, чтобы правительство Германии все это учло. <…> Хотелось бы верить, что в Берлине предпочтут восстановить хорошие отношения между двумя странами, а не укреплять стену, воздвигнутую Фишером", — подчеркнул он.

© AP Photo / Irakli Gedenidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе © AP Photo / Irakli Gedenidze Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

В случившемся нет ничего неожиданного, считает политолог Артур Атаев.

"Фишер последовательно нарушал международные нормы, позволяя себе критиковать грузинские власти и поддерживать оппозицию. Даже странно, что его отозвали только сейчас. "Грузинская мечта" долго проявляла сдержанность, и это позволяло Берлину делать вид, что ничего не происходит. Но теперь, скорее всего, пришлют другого посла, причем быстро. Все-таки ЕС важно влиять на Южный Кавказ", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Поворотный момент

Отношения между Грузией и Западом ухудшаются с 2022-го. Правящая "Грузинская мечта" отказалась присоединяться к антироссийским санкциям, приняла законы об иностранных агентах, защите традиционных ценностей. США и ЕС это резко осудили, Тбилиси в ответ обвинил их в попытке втянуть республику в войну с Москвой.

Противостояние обострилось в 2024-м, когда оппозиция не признала итоги парламентских выборов и не стала участвовать в работе заксобрания нового созыва. Президент Саломе Зурабишвили ушла в оппозицию, продолжая считать себя единственным легитимным представителем власти, хотя парламент выбрал другого главу государства.

После недавних местных выборов бойкотировавшая их оппозиция устроила в центре Тбилиси беспорядки, радикалы штурмовали президентскую резиденцию, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. "Грузинская мечта" расценила это как попытку госпереворота. Организаторов арестовали, им грозит до девяти лет лишения свободы. Также власти решили запретить большинство оппозиционных партий, угрожающих национальной безопасности.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Саломе Зурабишвили © AP Photo / Zurab Tsertsvadze Саломе Зурабишвили

В ЕС, разумеется, возмутились, но Тбилиси это не смутило. Так, по словам Папуашвили, 4 октября разделило грузин на своих и чужих, патриотов и врагов. Он подчеркнул, что госпереворот готовился при поддержке из-за рубежа.

"Нападение было совершено с тайной помощью Зурабишвили. Многомесячные усилия иностранных чиновников по укреплению ее имиджа как "законного" президента Грузии, вероятно, сыграли свою роль. Путчисты должны были привести Зурабишвили во дворец и, таким образом, начать "революцию". Примечательно, что никто из зарубежных покровителей радикалов до сих пор не осудил этот теракт. Однако теперь одного осуждения недостаточно. Они должны разделить ответственность за произошедшее, поскольку, помимо прочего, именно политические интриги, направляемые извне, подтолкнули радикалов к госперевороту", — заявил спикер.

© AP Photo / Zurab Tsertsvadze Митинг оппозиции в Тбилиси © AP Photo / Zurab Tsertsvadze Митинг оппозиции в Тбилиси

Кобахидзе тоже указал на это и сделал вывод: "Сегодня в Европе царит пропаганда в стиле Геббельса 80-летней давности". Впрочем, от планов присоединиться к ЕС в 2030-м, если Брюссель вернется к "прагматичной политике", в Тбилиси не отказываются.

Будет хуже

Главный научный сотрудник сектора Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Александр Крылов полагает, что страны Запада поставили себя в крайне неловкое положение.

"Этот конфликт — долгосрочный. Вслед за Германией послов могут отозвать для консультаций и другие. Евробюрократы не умеют признавать свои ошибки. Даже одна из оппозиционных партий, "Гахария за Грузию", решила приступить к работе в парламенте, а эти продолжают стоять на своем. Но в конце концов европейцам придется отступить", — уверен эксперт.