14:05 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/glava-2049581606.html
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова во время встречи
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила президенту РФ Владимиру Путину создать Экологический кодекс России.
"Мы считаем, что было бы неплохо вернуться к предложению (председателя Совфеда) Валентины Ивановны Матвиенко, которое она озвучила Невском экологическом форуме, о создании и обсуждении Экологического кодекса", - сказала Радионова на встрече с Путиным.
Она добавила, что Росприроднадзор хочет поучаствовать в создании этого документа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российской энергетической неделе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Артюхов: все добывающие компании ЯНАО участвуют в экологической повестке
Общество Россия Светлана Радионова Владимир Путин Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Совет Федерации РФ
 
 
Заголовок открываемого материала