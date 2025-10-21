Рейтинг@Mail.ru
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей
10:10 21.10.2025 (обновлено: 10:37 21.10.2025)
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей - РИА Новости, 21.10.2025
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей
В текущем году общий объем средств Дорожного фонда Чувашии составил более 9 миллиардов рублей, из которых субсидия из федерального бюджета – почти 1,5 миллиарда РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:10:00+03:00
2025-10-21T10:37:00+03:00
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
новочебоксарск
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
новочебоксарск
чебоксары
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик), новочебоксарск, чебоксары
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик), Новочебоксарск, Чебоксары
Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил более 9 млрд рублей

Правительство Чувашии: объем Дорожного фонда составил свыше 9 миллиардов рублей

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. В текущем году общий объем средств Дорожного фонда Чувашии составил более 9 миллиардов рублей, из которых субсидия из федерального бюджета – почти 1,5 миллиарда рублей, финансирование из республиканского бюджета – более 7,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Об этом доложил на еженедельной планерке главе Чувашской Республики министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Петров, подводя предварительные итоги исполнения Дорожного фонда региона за девять месяцев текущего года.
Он уточнил, что по данным на 17 октября, кассовое исполнение составляет 5,7 миллиарда рублей, что соответствует 63,2% от планового объема.
Протяженность ремонта региональной сети автомобильных дорог увеличилась в три раза по сравнению с предыдущим годом. В текущем году дорожные работы ведутся с опережающим темпом кассового исполнения на 1,1 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом.
В том числе на реализацию проектов инициативного бюджетирования в этом году из республиканского бюджета предусмотрено 349 миллионов рублей, запланировано 259 дорожных объектов. На сегодняшний день освоено 72,1% (244 миллиона рублей) от общего объема финансирования на 2025 год.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев поручил взять на контроль реализацию объектов дорожного строительства, идущих в рамках проекта "НИМЕ – народный бюджет", а также тротуаров в общественных местах.
"Считаю необходимым провести проверку реализации дорожных проектов, финансируемых через инициативное бюджетирование, особенно в городах Чебоксары и Новочебоксарск. Также важно оценить состояние тротуаров, которые не ремонтировались в течение длительного времени. Мы должны понимать, как реализуются проекты и соответствуют ли они ожиданиям жителей. Ключевым аспектом является четкое планирование работ по содержанию дорог и установление строгих требований к подрядчикам, включая необходимую технологическую оснащенность и уход за придорожной полосой", – отметил он.
На 2025 год запланировано проведение ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 530 километров: 310 километров с асфальтовым покрытием и 220 километров грунтовых дорог.
"На сегодняшний день до нас доведены все необходимые лимиты нового закона о федеральном бюджете на 2026-2028 годы, где через повышающий коэффициент республике на новую трехлетку будет выделено дополнительно 2,5 миллиарда рублей. На сегодняшний день разработана вся необходимая проектная документация, сметные ведомости, и на эти деньги мы планируем выполнить 10 объектов общей протяженностью 75 километров", – в завершение доклада отметил руководитель Минтранса Чувашии.
В Чувашии реализуется национальный проект "Инфраструктура для жизни", в рамках которого перед Минтрансом Чувашии стоит цель по увеличению доли региональных дорог в нормативном состоянии до 50%, а внутри Чебоксарской агломерации – до 85,1%.
Также ведется работа по капитальному ремонту мостов и искусственных сооружений, строительству сетей уличного освещения и внедрению современных технологий транспортной инфраструктуры.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев и дирижер Юрий Башмет во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Глава Чувашии поучаствовал в творческом вечере в честь композитора Эшпая
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)НовочебоксарскЧебоксары
 
 
