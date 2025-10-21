Рейтинг@Mail.ru
Фицо призвал ЕС сделать все, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась - РИА Новости, 21.10.2025
22:45 21.10.2025
Фицо призвал ЕС сделать все, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась
2025-10-21T22:45:00+03:00
2025-10-21T22:45:00+03:00
Фицо призвал ЕС сделать все, чтобы встреча Путина и Трампа состоялась

БРАТИСЛАВА, 21 окт - РИА Новости. Если Европейский союз хочет мира на Украине, то он должен сделать все, чтобы встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоялась, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Если Европейский союз действительно хочет немедленного мира на Украине, чему я не верю, то он должен сделать все для того, чтобы встреча Трамп-Путин состоялась в Будапеште без затруднений и как можно быстрее. Как можно скорейшее проведение саммита Трамп-Путин в Будапеште, без каких-либо препятствий и с полной поддержкой ЕС - это моя официальная позиция", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* во вторник.
Сейчас же, по мнению Фицо, со стороны Евросоюза заметны попытки помешать этой встрече, несмотря на то, что ее дата еще даже не определена.
"Я всегда говорил, что Европейский союз стал военным кабинетом, основная часть государств-членов Евросоюза поддерживают войну на Украине, наивно полагая, что так получится ослабить или победить Россию", - заявил Фицо.
На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
